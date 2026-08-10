Zăcământ uriaș de petrol. Germania se opune exploatării

Publicat 10 aug. 2026, 20:10 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce România cedează fără probleme exploatarea resurselor sale către alții, alte state luptă cu înverșunare pentru a-și proteja bogățiile. Este și cazul Poloniei, care se află în conflict cu Germania din cauza unui zăcământ uriaș de petrol.

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