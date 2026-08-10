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Extern· 1 min citire

Zăcământ uriaș de petrol. Germania se opune exploatării

Zăcământ de petrol

Zăcământ de petrol

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 20:10
SursăRealitatea PLUS

În timp ce România cedează fără probleme exploatarea resurselor sale către alții, alte state luptă cu înverșunare pentru a-și proteja bogățiile. Este și cazul Poloniei, care se află în conflict cu Germania din cauza unui zăcământ uriaș de petrol.

Milioane de tone de țiței, identificate în Marea Baltică

Acesta conține aproximativ 22 de milioane de tone de țiței și în jur de cinci miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Zăcământul a fost identificat anul trecut și ar putea fi una dintre cele mai mari descoperiri de acest fel din istoria Poloniei.

Cu toate acestea, Germania încearcă pe mai multe căi să împiedice exploatarea, pe fondul unor temeri legate de efectele asupra mediului.

Numeroase organizații ecologiste au adunat deja zeci de mii de semnături care urmează să fie depuse la Comisia Europeană luna viitoare.

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