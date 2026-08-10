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Extern· 1 min citire
Zăcământ uriaș de petrol. Germania se opune exploatării
Zăcământ de petrol
Publicat10 aug. 2026, 20:10
SursăRealitatea PLUS
În timp ce România cedează fără probleme exploatarea resurselor sale către alții, alte state luptă cu înverșunare pentru a-și proteja bogățiile. Este și cazul Poloniei, care se află în conflict cu Germania din cauza unui zăcământ uriaș de petrol.
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