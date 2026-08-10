Moldova și-a rechemat ambasadorul din Rusia după prăbușirea unei drone în apropierea graniței cu Ucraina

Publicat 10 aug. 2026, 17:24 Sursă Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, în urma exploziei unei drone-rachetă în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, informează luni presa de peste Prut.

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