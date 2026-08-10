Moldova și-a rechemat ambasadorul din Rusia după prăbușirea unei drone în apropierea graniței cu Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, în urma exploziei unei drone-rachetă în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, informează luni presa de peste Prut.
'Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări', a transmis MAE într-un comunicat.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aparatul a explodat la aproximativ 2,5 metri deasupra solului, după ce a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma exploziei, schijele s-au împrăștiat pe o suprafață extinsă și au provocat pagube mai multor gospodării din zonă.
Potrivit Radio Chișinău, nu au fost înregistrate victime. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate tipul și originea aparatului de zbor.
Regiunea Oesa, vizată de un atac masiv
Regiunea Odesa a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv combinat cu drone și rachete lansate de armata rusă.
Incidentul a fost condamnat și de președinta Maia Sandu, care a apreciat că explozia este o consecință directă a războiului purtat de Rusia și reprezintă un pericol pentru oameni, relatează Moldpres.
'Condamn cu fermitate cea mai recentă încălcare a spațiului nostru aerian. O dronă-rachetă a explodat în apropierea satului Crocmaz, în sudul Republicii Moldova. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia și ne pune pe toți în pericol. Riscul pentru viețile oamenilor din regiunea noastră este real și în creștere. Acest lucru trebuie să înceteze', a scris Maia Sandu pe platforma X.
Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a generat, începând cu anul 2022, o creștere constantă a incidentelor de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova și a cazurilor de cădere a fragmentelor de drone și rachete pe teritoriul țării. În perioada 24 februarie 2022 - 9 august 2026 au fost înregistrate 52 de incidente, dintre care patru în 2022, șase în 2023, 10 în 2024, 17 în 2025 și o creștere considerabilă în 2026, fiind înregistrate până la data de 9 august nu mai puțin de 15 cazuri de survol neautorizat a spațiului aerian.