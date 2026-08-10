Polonia și statele baltice se blindează de teama unui atac rusesc sub steag fals. Ce măsuri au luat

Publicat 10 aug. 2026, 18:20 Sursă Reuters

Polonia și țările baltice își întăresc protecția infrastructurii energetice, pe fondul temerilor că Rusia ar putea încerca să provoace un incident sub steag fals folosind drone de fabricație ucraineană. Autoritățile din regiune se tem că un astfel de atac ar putea fi folosit ulterior de Moscova pentru a justifica o reacție împotriva statelor NATO.

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