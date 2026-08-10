Cu cât s-a îmbogățit Kim Jong Un de pe urma războiului din Ucraina. Miliarde de dolari au luat calea Coreei de Nord

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 17:41

Războiul purtat de Rusia în Ucraina a oferit regimului de la Phenian o oportunitate economică și militară pe care Coreea de Nord nu a mai avut-o de zeci de ani. Cooperarea tot mai strânsă cu Moscova i-ar fi adus lui Kim Jong Un venituri de ordinul zecilor de miliarde de dolari, dar și acces la tehnologii și alte resurse importante pentru dezvoltarea capacităților militare.

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