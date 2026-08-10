Cu cât s-a îmbogățit Kim Jong Un de pe urma războiului din Ucraina. Miliarde de dolari au luat calea Coreei de Nord

Războiul purtat de Rusia în Ucraina a oferit regimului de la Phenian o oportunitate economică și militară pe care Coreea de Nord nu a mai avut-o de zeci de ani. Cooperarea tot mai strânsă cu Moscova i-ar fi adus lui Kim Jong Un venituri de ordinul zecilor de miliarde de dolari, dar și acces la tehnologii și alte resurse importante pentru dezvoltarea capacităților militare.
Potrivit Bloomberg Economics, Coreea de Nord ar fi primit aproximativ 22 de miliarde de dolari în valută străină între 2022 și 2025, pe fondul colaborării militare cu Rusia.
O parte dintre aceste venituri nu ar fi ajuns însă sub forma unor plăți financiare directe. Sancțiunile internaționale și izolarea economică a Coreei de Nord au făcut ca o parte a recompenselor să fie acordată prin bunuri, alimente sau tehnologii militare.
Phenianul și-a transformat stocurile de muniție într-o resursă strategică
Pentru regimul lui Kim Jong Un, războiul din Ucraina a creat posibilitatea de a valorifica stocurile importante de muniție de origine sovietică acumulate de-a lungul timpului.
Coreea de Nord ar fi furnizat Rusiei cantități uriașe de proiectile de artilerie, iar colaborarea militară dintre cele două țări a devenit una dintre principalele surse de venit și de sprijin pentru Phenian.
Estimările serviciilor de informații ucrainene indică faptul că, până la sfârșitul anului 2025, Coreea de Nord ar fi ajuns să asigure până la 50% din necesarul Rusiei de proiectile de artilerie de 122 și 152 mm.
În schimbul muniției și al altor forme de sprijin militar, regimul nord-coreean ar fi primit resurse care au contribuit la consolidarea economiei și la dezvoltarea capacităților sale de apărare.
Mii de militari nord-coreeni au fost trimiși în Rusia
Cooperarea dintre Phenian și Moscova nu s-a limitat la furnizarea de armament. Kim Jong Un ar fi trimis în Rusia între 16.000 și 22.000 de militari, aceștia fiind implicați în sprijinirea efortului de război al Moscovei.
Pentru fiecare soldat, plata ar fi fost de aproximativ 2.000 de dolari pe lună.
Fluxul de bani și resurse provenit din această colaborare a avut efecte și asupra economiei nord-coreene. Banca Coreei estimează că economia Coreei de Nord ar fi crescut cu 3,5% în 2025, marcând al treilea an consecutiv de creștere economică.
Rachetele nord-coreene au devenit mai performante
Un alt beneficiu important pentru Phenian îl reprezintă dezvoltarea tehnologiei militare.
În perioada cooperării cu Rusia, Coreea de Nord și-ar fi îmbunătățit inclusiv rachetele balistice. Progresele realizate în acest domeniu ar putea avea implicații și dincolo de actualul conflict, deoarece industria militară nord-coreeană ar putea încerca să valorifice în viitor aceste capacități pe noi piețe de export.
Astfel, sprijinul acordat Rusiei nu ar fi însemnat pentru Phenian doar obținerea unor venituri imediate, ci și dezvoltarea unor capabilități militare care pot avea valoare strategică pe termen mai lung.
O nouă unitate nord-coreeană de rachete ar fi formată în Rusia
Cooperarea militară continuă și pe teritoriul Rusiei. Serviciile de informații ucrainene susțin că în regiunea Voronej se formează o unitate nord-coreeană de rachete.
Potrivit acestor informații, unitatea ar putea avea aproximativ 90 de militari, șase lansatoare și 120 de rachete balistice.
Prezența unei astfel de structuri arată amploarea relației militare dintre Phenian și Moscova, care a depășit furnizarea de muniție și trimiterea de militari și a ajuns să includă, potrivit informațiilor ucrainene, și desfășurarea unor capacități de rachete pe teritoriul Rusiei.