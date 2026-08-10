Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză cub. Alertă pe plaje

Vacanța unor copii din Thailanda s-a transformat într-o tragedie după ce un adolescent de numai 13 ani a fost înțepat de o meduză cub, în timp ce înota în mare împreună cu mai mulți prieteni. Băiatul a intrat rapid în stare critică și, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.
Incidentul dramatic a avut loc pe plaja Ban Fai Tha, din provincia Nakhon Si Thammarat, o zonă în care autoritățile au intensificat ulterior măsurile de siguranță din cauza prezenței meduzelor periculoase.
Băiatul, elev în primul an de gimnaziu, se afla în apă alături de prietenii săi atunci când a intrat în contact cu una dintre meduzele cub, conform nationalthailand.com.
Potrivit mărturiei unui prieten, adolescentul a strigat imediat după ajutor. Când acesta a încercat să se apropie, ar fi observat mai multe meduze în jurul victimei.
Starea copilului s-a deteriorat extrem de rapid. Acesta și-a pierdut cunoștința în apă și a intrat în șoc.
Un prieten a alergat pentru a solicita ajutor, în condițiile în care în apropiere se afla o ambulanță prezentă la un eveniment. Adolescentul a fost preluat și transportat de urgență la spital.
Medicii au încercat să îi salveze viața, însă, în ciuda eforturilor depuse, băiatul a murit la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.
Victima avea urme de venin pe mai multe zone ale corpului
Semnele expunerii la venin au fost observate pe pieptul, brațele și gâtul adolescentului.
Tragedia nu s-a limitat însă la o singură persoană. Alți doi copii care se aflau în apă au fost, de asemenea, înțepați de meduze. Din fericire, aceștia au primit îngrijiri și se află în afara oricărui pericol.
Și un localnic care a intrat în mare pentru a încerca să ajute victimele a fost afectat de venin.
Autoritățile au crescut nivelul de alertă pe plaje
După incidentul mortal, autoritățile din zonă au luat măsuri suplimentare pentru protejarea turiștilor și a localnicilor.
Parcul Național Namtok Si Khit a ridicat nivelul de alertă în ceea ce privește prezența meduzelor cub. Angajați au fost trimiși în zonele de coastă pentru a monitoriza situația și pentru a putea interveni rapid în cazul unor noi accidente.
Măsurile sunt cu atât mai importante cu cât meduzele cub sunt considerate printre cele mai periculoase specii de meduze.
De ce sunt atât de periculoase meduzele cub
Înțepătura unei meduze cub poate provoca reacții extrem de severe. Veninul poate afecta sistemul nervos, inima și circulația sanguină, iar în situații grave poate duce la pierderea rapidă a stării de conștiență și chiar la deces.
Aceste meduze pot fi întâlnite în mai multe regiuni maritime din Thailanda, inclusiv de-a lungul coastei estice a Golfului Thailandei și în Marea Andaman.