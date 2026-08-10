Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză cub. Alertă pe plaje

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 20:48

Vacanța unor copii din Thailanda s-a transformat într-o tragedie după ce un adolescent de numai 13 ani a fost înțepat de o meduză cub, în timp ce înota în mare împreună cu mai mulți prieteni. Băiatul a intrat rapid în stare critică și, în ciuda intervenției echipajelor medicale, a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

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