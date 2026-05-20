O nouă specie de meduză-cutie extrem de veninoasă a fost identificată în apropiere de Singapore

O echipă de cercetători a identificat o nouă specie de meduză-cutie extrem de periculoasă, descoperită în apropierea unei insule din Singapore. Exemplarele au fost observate în perioada 2020–2021 în apele din jurul insulei cunoscute în trecut sub numele de Pulau Blakang Mati, denumire care se traduce prin „Insula Morții din Spate”.

Noua specie, denumită Chironex blakangmati , a primit acest nume inspirat de vechea denumire malaeziană a insulei, considerată de rău augur. Cercetătorii au preferat această variantă în locul numelui actual, Sentosa, adoptat în 1972 și asociat cu semnificația „pace și liniște”, scrie Agerpres.

Una dintre cele mai periculoase meduze cunoscute

Noua specie se alătură unui grup foarte restrâns de doar patru specii cunoscute din genul Chironex , toate renumite pentru veninul lor extrem de puternic.

Înțepăturile acestor meduze sunt produse prin intermediul nematocistelor – celule specializate aflate pe tentacule – și pot avea efecte fatale asupra oamenilor. Spre deosebire de majoritatea meduzelor, care sunt transportate pasiv de curenți, meduzele-cutie din genul Chironex au capacitatea de a înota activ și de a identifica prada, datorită musculaturii dezvoltate și unui sistem vizual complex.

Confundată inițial cu o altă specie

Până de curând, oamenii de știință au considerat că exemplarele descoperite aparțin speciei Chironex yamaguchii . Analizele recente au demonstrat însă că există diferențe clare atât din punct de vedere genetic, cât și anatomic.

Rezultatele au fost prezentate într-un studiu publicat pe 15 mai în revista Raffles Bulletin of Zoology .

„ C. blakangmati seamănă foarte mult cu Chironex yamaguchii, specie pe care am identificat-o pentru prima dată în Okinawa în perioada studiilor mele de masterat. Însă am realizat că există diferențe fundamentale între ele ”, a explicat Cheryl Ames, coautoare a studiului, profesor de biologie marină aplicată la Universitatea Tohoku din Japonia și cercetător asociat la Muzeul Național Smithsonian de Istorie Naturală.

Aceasta a precizat că a revenit inclusiv la probe mai vechi păstrate în Okinawa pentru a realiza comparații detaliate.

Diferențele care au confirmat existența unei noi specii

Cercetătorii au identificat o particularitate anatomică importantă: noua specie nu prezintă anumite structuri canaliculare ramificate în partea inferioară a corpului în formă de clopot, caracteristice altor specii din același gen.

Aceste structuri sunt asociate cu sistemul muscular care ajută meduza să se deplaseze activ în apă. Alături de diferențele genetice, această caracteristică a confirmat că Chironex blakangmati reprezintă o specie distinctă.

„Analiza detaliată a tuturor speciilor cunoscute de Chironex ne oferă informații importante despre aceste meduze-cutie”, a declarat Danwei Huang, coautor al studiului și profesor la Universitatea Națională din Singapore.

Descoperire surprinzătoare în apele din Singapore

În timpul cercetărilor, oamenii de știință au făcut o altă descoperire neașteptată: identificarea speciei Chironex indrasaksajiae în apele din Singapore, deși aceasta era cunoscută anterior mai ales în largul coastelor Thailandei.

Cunoscută și sub numele de „viespea de mare thailandeză”, această specie este considerată, la rândul său, extrem de periculoasă și poate provoca înțepături letale.

„Am fost surprinși să descoperim această specie atât de departe de habitatul cunoscut anterior”, a declarat Ames, subliniind că astfel de observații sunt esențiale pentru înțelegerea distribuției meduzelor-cutie, scrie sursa precizata.

Un risc posibil subestimat

Specialiștii consideră că o cunoaștere mai bună a răspândirii acestor specii ar putea contribui la prevenirea accidentelor grave și a deceselor.

Datele disponibile indică aproximativ 40 de decese anual la nivel mondial provocate de înțepăturile meduzelor-cutie. Totuși, unii experți sunt de părere că numărul real ar putea fi mult mai mare, multe cazuri nefiind raportate sau documentate corespunzător.

