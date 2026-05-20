Suspect de crimă din Buzău, prins de polițiști în București: victima e un coleg de locuință

Un bărbat de 57 de ani, suspectat că și-a ucis colegul de locuință într-o comună din Buzău, a fost reținut miercuri de polițiști, pe un bulevard celebru din Capitală.

"Astăzi, 20 mai 2026, polițiștii Capitalei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 57 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul structurilor operative ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al IPJ Buzău – Serviciul de Investigații Criminale", au transmis reprezentanții DGPMB într-un comunicat.

Conform anchetei preliminare, la data de 19 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au fost sesizați cu privire la descoperirea unei persoane decedate într-un imobil din comuna Năeni. Victima, un bărbat de 59 de ani, ar fi locuit împreună cu suspectul de 57 de ani, acesta fiind considerat principalul autor al faptei.

Bărbatul ar fi încercat să fugă după comiterea crimei, astfel că polițiștii au declanșat imediat activități urgente de localizare. În urma verificărilor, suspectul a fost găsit miercuri, în jurul orei 11:20, la intersecția străzilor Lucrețiu Pătrășcanu și Bulevardul Basarabia, de o echipă a Serviciului de Investigații Criminale Central, care l-a imobilizat conform procedurilor legale.

Bărbatul se află acum în custodia polițiștilor Capitalei și urmează să fie preluat de reprezentanți ai IPJ Buzău pentru continuarea anchetei.

Cercetările sunt în desfășurare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.