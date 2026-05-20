Cruzime în familie la Arad. Bărbat arestat după ce și-a torturat soția cu un trabuc aprins sub ochii propriului copil

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat de 30 de ani din localitatea Vinga, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după o criză de o violență extremă. Pe fondul consumului de alcool și al geloziei, acesta și-a bătut cu cruzime soția și a ars-o cu un trabuc aprins. Întreaga scenă de groază s-a petrecut sub privirile neputincioase ale fiului lor minor.

Atac de o cruzime rară

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului, identificat cu inițialele U.C. Deși nu avea antecedente penale, comportamentul său din dimineața zilei de 18 mai 2026 a fost de o agresivitate șocantă.

În jurul orei 05:00, în timp ce se afla în locuința familiei din comuna Vinga, bărbatul a declanșat un scandal monstru provocat de gelozie și alimentat de alcool. În prezența fiului său minor, inculpatul a atacat-o violent pe soția sa, U.N. A tras-o de păr cu brutalitate, a lovit-o în mod repetat în zona capului, iar mai apoi a folosit un trabuc aprins pentru a o arde pe piciorul drept.

În urma acestei agresiuni, femeia a suferit multiple leziuni traumatice. Medicii legiști au stabilit că victima are nevoie de 7 până la 9 zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca.

Agresorul, trimis în spatele gratiilor

Reacția autorităților a fost imediată în fața gravității faptelor. La doar o zi după atac, procurorii au sesizat Judecătoria Arad cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis cererea magistraților, astfel că pe numele individului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile . Acesta este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie .