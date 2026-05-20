Anca Alexandrescu, după ce patronul unui site de scandal din București a fost reținut pentru șantaj: M-a urmărit și pe mine - VIDEO
Anca Alexandrescu
Jurnalista Anca Alexandrescu a venit cu dezvăluiri‑bombă despre patronul unei publicații online care a fost reținut în flagrant, după o tentativă de șantaj. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a precizat că și ea a fost ținta unor astfel de încercări de intimidare și că suspectul obișnuia să atace persoane publice foarte cunoscute, inclusiv din politică.
Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, suspectul i-ar fi cerut unui om de afaceri suma de 25.000 de lei pentru a nu publica în mediul online o serie de articole defăimătoare.
Patronul unei publicații online, reținut pentru șantaj. Ar fi cerut 25.000 de lei pentru a nu publica articole defăimătoare
Într-o intervenție la Realitatea Plus, jurnalista Anca Alexandrescu a oferit o serie de detalii, afirmând că și ea a fost ținta unor tentative de denigrare și precizând că suspectul proceda astfel cu numeroase persoane, inclusiv lideri politici.
„Acest site m-a urmărit și pe mine. Ei sunt în legătură cu alte site-uri și există o relație de prietenie cu alte personaje care m-au atacat constant, pe mine, familia mea, Realitatatea Plus, pe domnul Păcuraru, pe George Simion. Eu le-aș sugera celor care fac această anchetă să meargă mai adânc, pentru că s-ar putea să descopere și alte legături interesante.
Să nu se înțeleagă faptul că aș încuraja arestarea jurnaliștilor; libertatea de exprimare este o lege sacră pentru mine. Dar, în astfel de cazuri, când sunt atacați oameni, sunt hărțuiți, li se distrug familiile, când se aruncă cu noroi și este vorba despre astfel de șantaje, este clar că oamenii legii trebuie să-și facă treaba, a detaliat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele statului paralel"
Citește și:
- 14:56 - Luna Albastră din 31 mai 2026 aduce schimbări majore: revelații, decizii radicale și noi începuturi pentru toate zodiile
- 14:49 - Lider PSD, după ce șeful BNR a criticat reformele Guvernului Bolojan:”Nea Ilie Sărăcie, mai pune mâna pe carte”
- 14:46 - Grindeanu cere CCR să investigheze Ordonanța 38, adoptată de premierul demis Bolojan
- 14:41 - ORA 18:00 - Ediție incendiară "Lupta pentru România", cu Nicoleta Cone
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News