Dosarul 10 August: Parchetul solicită închisoarea cu executare pentru doi foști șefi ai Jandarmeriei

Procurorul de ședință a cerut miercuri, la Tribunalul Militar București, pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai Jandarmeriei acuzați că au ordonat intervenția violentă împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, în august 2018.

Tribunalul Militar București a programat pentru miercuri și joi dezbaterile finale în dosarul 10 August , în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei.

Reprezentantul Parchetului a solicitat instanței aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai Jandarmeriei , cu aplicarea unui spor pentru circumstanțe agravante.

Pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, procurorul a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, respectiv închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, având în vedere atitudinea acestuia în timpul procesului - a fost singurul dintre cei trei care a dat o declarație în fața instanței, dar și faptul că pentru una dintre infracțiuni a intervenit prescripția.

De asemenea, în cazul altor șapte jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris. În opinia procurorului, chiar dacă o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forță a autorităților.

Foștii șefi ai Jandarmeriei, trimiși în judecată

În august 2023, procurorii Secției Militare din cadrul Parchetului General au trimis în judecată mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei Române. Este vorba despre Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române.

În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri ai Jandarmeriei Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate. Potrivit anchetatorilor, intervenția jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, în seara de 10 august 2018, ar fi fost „nelegală și nejustificată”.

Procurorii susțin că foștii șefi ai Jandarmeriei ar fi ordonat intervenția în forță pentru dispersarea protestatarilor și ar fi coordonat acțiunea. În dosar sunt menționate inclusiv utilizarea de bastoane, spray-uri lacrimogene, grenade cu efect acustic și iritant lacrimogen și alte mijloace folosite de forțele de ordine în timpul intervenției. 312 persoane vătămate s-au constituit părți civile în proces.

Ce s-a întâmplat în 10 august 2018

Evenimentele din Protestele din 10 august 2018 rămân unele dintre cele mai controversate momente din ultimii ani în România. Intervenția forțelor de ordine în Piața Victoriei a implicat utilizarea de gaze lacrimogene, grenade acustice și alte mijloace de dispersare a mulțimii.

Datele din anchetă arată că au fost folosite zeci de grenade acustice, sute de grenade lacrimogene și numeroase cartușe iritante. Unele dintre acestea aveau potențialul de a provoca răni grave, conform expertizelor.

În urma intervenției, sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar evenimentele au generat un val amplu de reacții și controverse la nivel național.