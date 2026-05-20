Incendiu de proporții la o casă din Timișoara. O femeie se zbate între viață și moarte, după ce a sărit de la mansardă

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri într-o locuință din municipiul Timișoara. O femeie a fost grav rănită după ce s-a aruncat sau a căzut de la mansarda imobilului, inundată cu fum, iar un bărbat a suferit arsuri la o mână.

”Pompierii de la ISU Timiş intervin în urma unui apel 112 prin care a fost semnalat faptul că are loc un incendiu izbucnit la mansarda unei case de locuit din Timişoara”, au transmis, miercuri, pompierii.

La sosirea echipajelor la locul intervenţiei, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului.

”O persoană de sex feminin s-a precipitat (până la sosirea echipajelor de intervenţie) de la mansarda inundată cu fum. La sosirea salvatorilor victima era la sol, în stare de inconştienţă, cu semne vitale”, a precizat IGSU.

Potrivit reprezentanților instituției, o a doua victimă, un bărbat, prezenta o plagă la mâna stângă.

”După evaluarea medicală şi acordarea îngrijilor de specialitate, ambele persoane au fost transportate la spital”, au mai spus oficialii IGSU.

Incendiul a fost lichidat în urmă cu scurt timp şi se lucrează pentru identificarea focarelor ascunse şi înlăturarea efectelor.