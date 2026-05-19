Alertă Globală! Crucea Roșie activează nivelul maxim de intervenție din cauza Ebola

Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC) a anunțat marți că a activat cel mai înalt nivel al său de intervenție în fața epidemiei de Ebola, care ar fi provocat deja 131 de decese în Republica Democratică Congo (RDC).



'IFRC a declanșat cel mai înalt nivel de intervenție de urgență. Ne intensificăm activitățile, în special prin activarea mecanismelor noastre regionale și globale de desfășurare de urgență', a declarat în fața reprezentanților presei, la Geneva, Anne Archer, directoarea departamentului de îngrijiri clinice și sănătate publică în situații de urgență din cadrul IFRC.



Această organizație va trimite în zilele următoare mai multe echipe specializate în sectorul sănătății publice, precum și experți medicali în zonele afectate. 'Kituri pentru înmormântări sigure și demne' sunt transportate în prezent către zonele afectate din Kinshasa și Dubai', a precizat Anne Archer.



Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a decretat că această epidemie de febră hemoragică extrem de contagioasă constituie o urgență sanitară internațională și a convocat pentru marți un comitet de urgență pentru a discuta această criză care a provocat deja, potrivit estimărilor, 131 de decese și 513 cazuri suspecte.

Nu există un vaccin pentru tulpina virusului

RDC a cunoscut 17 epidemii de Ebola și are o vastă experiență în gestionarea acestei boli, însă nu există nici vaccin, nici tratament specific pentru tulpina virusului care este responsabilă de actuala epidemie, denumită Bundibugyo.



IFRC subliniază că epidemiile de Ebola 'se pot agrava rapid dacă cazurile nu sunt depistate în timp util, dacă comunitățile nu dispun de informații fiabile sau dacă sistemele de sănătate sunt copleșite'.



'Din păcate, constatăm astăzi convergența tuturor acestor factori în cadrul acestei epidemii. Evoluția situației subliniază necesitatea unei coordonări puternice la nivel local și regional, a unei pregătiri mai bune și a unui sprijin internațional durabil', a adăugat Anne Archer.



'Depistarea timpurie, implicarea comunităților, precum și acțiunea actorilor locali din domeniul sănătății publice sunt esențiale pentru a stăvili această epidemie', a subliniat ea.



'Mesajul nostru de astăzi este clar: această epidemie poate fi ținută sub control dacă comunitățile se află în centrul intervenției, iar măsurile luate trebuie să fie locale, adaptabile, coordonate și durabile', a insistat Anne Archer.