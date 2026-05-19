Estonia laudă România după ce un F-16 a doborât o dronă. Mesajul transmis de autorități
F-16 românesc. Foto: Profimedia
Incidentul militar petrecut în spațiul aerian al Estoniei a provocat reacții imediate la nivel diplomatic și în interiorul NATO. Autoritățile au reacționat după ce o dronă care pătrunsese pe teritoriul estonian a fost doborâtă de un avion F-16 românesc aflat în misiune de poliție aeriană în regiunea baltică.
Autoritățile de la Tallinn au transmis rapid un mesaj public de apreciere către România, iar ulterior NATO a confirmat oficial intervenția aeronavei românești dislocate în Lituania.
Estonia mulțumește României după intervenția avionului F-16
Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei, a reacționat public după incidentul în care un avion F-16 românesc a interceptat și distrus o dronă ucraineană care intrase în spațiul aerian estonian.
Oficialul estonian a transmis un mesaj de mulțumire adresat României și aliaților din NATO, evidențiind viteza cu care au reacționat piloții români.
Potrivit acestuia, intervenția realizată de aeronava aparținând escadrilei „Carpathian Vipers” reprezintă o demonstrație clară că mecanismele de apărare colectivă ale Alianței funcționează.
„Doborârea dronei de către către un avion românesc din escadrila „Carpathian Vipers” dovedește „clar un lucru: NATO funcționează.
Avioanele F-16 românești au reacționat imediat de la (baza) Šiauliai, demonstrând că aliații sunt uniți și gata să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a scris ministrul de Externe al Estoniei.
„Suntem recunoscători României”
Șeful diplomației estoniene a insistat asupra faptului că reacția rapidă a aliaților a transmis un semnal important privind solidaritatea existentă în cadrul NATO.
„Suntem recunoscători României și partenerilor NATO pentru acțiunea rapidă și solidaritatea de care au dat dovadă”, a transmis Margus Tsahkna.
Mesajul oficialului estonian a fost publicat pe platforma X, acolo unde acesta a comentat pe larg incidentul și implicațiile sale de securitate pentru regiunea baltică.
Estonia vorbește despre „provocările Rusiei”
În aceeași intervenție publică, ministrul estonian de Externe a declarat că astfel de incidente trebuie privite în contextul războiului aflat în desfășurare și al tensiunilor provocate de Rusia în regiune.
„Să fim, de asemenea, clari: Ucraina are tot dreptul să lovească ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea Rusiei de a desfășura acțiuni de agresiune”, a subliniat Tsahkna.
Oficialul a mai afirmat că Estonia își intensifică în prezent cooperarea cu Ucraina pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană și pentru îmbunătățirea sistemelor de combatere a dronelor.
„Aceste incidente sunt rezultatul direct al războiului și al provocărilor Rusiei. Estonia își consolidează cooperarea cu Ucraina pentru a ne îmbunătăți capacitățile de apărare aeriană și de combatere a dronelor”, a mai scris el pe X.
