Pacea SUA-IRAN, în pragul colapsului. Trump: „Nu acceptăm ce vor ei!”

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este tot mai aproape de colaps. Donald Trump spune că acordul este „pe aparate” după ce Teheranul a respins propunerea americană de pace și a trimis o contraofertă considerată inacceptabilă la Washington.

În același timp, presa internațională susține că administrația americană ia în calcul reluarea atacurilor asupra Iranului, iar tensiunile din Orientul Mijlociu cresc din nou. Mai mult, Emiratele Arabe au lovit în secret Iranul.

Presa internațională: SUA iau în calcul noi atacuri

Donald Trump a declarat că răspunsul trimis de Iran la propunerea americană de pace este o prostie și susține că documentul nici măcar nu merita citit până la capăt. Liderul de la Casa Albă a comparat situația armistițiului cu un pacient care se află la terapie intensivă și a spus că ar mai avea doar 1% șansă de supraviețuire.

„În esență, iranienii nu au sisteme antiaeriene, nu au radar și, sincer, liderii lor au fost uciși.

Apoi tot ei se întorc și vor să negocieze și ne fac o propunere stupidă, e o propunere stupidă, pe care nimeni nu o acceptă. Nici măcar Obama nu ar fi acceptat-o, nici măcar Biden nu ar fi acceptat-o.”, a zis Donald Trump, președintele SUA.

În paralel, presa internațională susține că Donald Trump analizează reluarea atacurilor asupra Iranului dacă discuțiile eșuează complet.

De cealaltă parte, Teheranul critică cererile considerate nerezonabile din partea Americii, iar liderul de la Casa Albă condamnă răspunsul iranienilor.

Tensiunile sunt amplificate și de informațiile potrivit cărora Emiratele Arabe Unite ar fi desfășurat operațiuni secrete împotriva Iranului.

La doar o lună de la intrarea în vigoare a armistițiului, relațiile dintre Washington și Teheran sunt din nou tensionate.