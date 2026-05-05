O cercetătoare considerată de unii drept una dintre cele mai promițătoare minți din zona fizicii neconvenționale, implicată în studii despre antigravitație și surse alternative de energie, a murit în condiții care au stârnit numeroase discuții. Deși varianta oficială indică sinuciderea, cazul lui Amy Eskridge continuă să fie privit cu suspiciune, mai ales în contextul în care, înainte de moarte, ea ar fi transmis un avertisment direct: „Dacă vedeți un raport care spune că m-am sinucis - nu este adevărat. Dacă scrie supradoză - nici asta nu este adevărat”.

Amy Eskridge s-a născut în anul 1987, în orașul Huntsville din statul american Alabama (SUA). Ea a urmat studiile universitare la Universitatea din Alabama din Huntsville (UAH), unde a obținut o dublă licență în chimie și biologie.

Încă din perioada formării sale, Eskridge a fost asociată cu mediul științific din Huntsville, un oraș american supranumit „Orașul rachetelor”, datorită legăturilor sale puternice cu industria aerospațială. Evoluția ei profesională a fost descrisă ca fiind una rapidă, fiind pusă în legătură cu cunoștințele sale avansate din domenii precum știința materialelor, fizica plasmei, fizica radio și studiul efectelor frecvenței asupra materiei.

Activitatea științifică și Institutul pentru Cercetări Gravitaționale

Amy Eskridge a fost co-fondatoare a Institutului pentru Cercetări Gravitaționale, organizație pe care a înființat-o împreună cu tatăl ei, fost inginer NASA.

Activitatea sa a fost orientată spre încercarea de a conecta fizica teoretică de aplicațiile tehnologice din domeniul aerospațial. În acest context, Eskridge a atras finanțări atât din zona investitorilor privați, cât și din partea unor organizații asociate cu NASA și Departamentul Apărării al Statelor Unite.

În cadrul proiectelor sale, ea ar fi lucrat la prototipuri de dispozitive despre care colegii afirmau că prezentau rezultate „anormale” în condiții de laborator. Domeniile principale de cercetare includeau sisteme de propulsie experimentală, tehnologii antigravitaționale, fizica plasmei și cercetări aerospațiale.

Detaliile acestor tehnologii nu au fost făcute publice, fiind încadrate în regim de secretizare, întrucât anumite brevete considerate relevante pentru securitatea națională nu sunt publicate.

Legătura cu teoriile lui Ning Li și cercetările pe gravitație

Eskridge a fost asociată cu dezvoltarea unor idei ale fizicianei Ning Li, cunoscută în comunitatea științifică din Huntsville și autoare a brevetului „Metodă și aparat pentru generarea unui câmp gravitațional”

Aceste teorii explorau posibilitatea generării unor anomalii gravitaționale prin utilizarea supraconductorilor rotativi. Conform acestor ipoteze, un astfel de fenomen ar putea modifica greutatea obiectelor, reducând masa efectivă.

Într-un astfel de scenariu, energia necesară pentru deplasarea obiectelor ar deveni extrem de mică, ceea ce ar avea implicații majore asupra transportului și ar putea permite deplasarea unor sarcini foarte grele fără consum semnificativ de combustibil.

Propulsie fără masă de reacție și ideea energiei din vid

Grupul de cercetare în care era implicată Amy Eskridge ar fi studiat metode de generare a tracțiunii fără utilizarea masei de reacție, concept considerat revoluționar pentru eventuale călătorii interstelare.

De asemenea, ea ar fi contribuit la modelări matematice care investigau posibilitatea extragerii energiei și impulsului prin interacțiunea cu câmpul cuantic, inclusiv ideea de „vid cuantic” sau energie de punct zero.

Eskridge susținea ideea că vidul nu este gol, ci ar reprezenta un mediu plin de energie potențială. În această viziune, dacă ar putea fi creat un gradient de presiune în vid, ar putea apărea o sursă continuă de energie sau mișcare.

Un astfel de mecanism ar elimina, teoretic, necesitatea utilizării combustibililor fosili, precum benzina sau cărbunele, și chiar a energiei nucleare, deoarece energia ar fi disponibilă în mod universal în spațiu.

Brevete și efecte energetice anormale

Printre lucrările asociate cu numele ei se află și brevetul US10144532B2, intitulat „Generator de unde gravitaționale de înaltă frecvență”. Acesta viza explorarea unor efecte rezonante asupra materiei și posibile reacții energetice neobișnuite în materiale solide, uneori asociate în discuțiile informale cu așa-numitul „Efect Hutchison”.

Aceste tipuri de tehnologii au fost încadrate de unele surse sub denumirea de „energie liberă”, datorită potențialului lor teoretic de a modifica fundamental industria energetică globală, inclusiv sectoarele petrol și gaze.

Sistemul de brevete și obstacolele științifice

În Statele Unite, oficiile de brevete resping automat cererile pentru dispozitive considerate a încălca legile termodinamicii, cu excepția cazului în care există dovezi experimentale solide și prototipuri funcționale.

În acest context, Amy Eskridge ar fi încercat să demonstreze validitatea conceptelor sale prin experimente fizice, în încercarea de a depăși aceste limitări instituționale.

Unele interpretări din mediul informal susțin că ar fi existat rezultate de laborator care indicau fenomene energetice neobișnuite, inclusiv ipoteza unei producții de energie „supraunitare”.

Moartea lui Amy Eskridge și circumstanțele raportate

Amy Eskridge a murit pe 11 iunie 2022, la vârsta de 34 de ani. Conform înregistrărilor oficiale, cauza decesului a fost clasificată drept sinucidere, prin împușcare.

În anul 2026, cazul ei a revenit în atenția publică și a unor instituții media și autorități, pe fondul unor noi discuții legate de activitatea sa științifică și de contextul în care lucra.

Cu puțin timp înainte de moarte, au apărut relatări conform cărora ea ar fi menționat existența unor presiuni și posibile încercări de preluare a rezultatelor cercetărilor sale.

Un mesaj atribuit ei și transmis unui prieten a fost redat astfel: „Dacă vedeți un raport care spune că m-am sinucis - nu este adevărat. Dacă scrie supradoză - nici asta nu este adevărat”.

După reapariția discuțiilor în 2026, numele lui Amy Eskridge a fost din nou asociat atât cu cercetările sale din domeniul gravitației și energiei, cât și cu circumstanțele decesului său, care continuă să fie analizate și discutate în diverse spații publice și media.