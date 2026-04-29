Gen Z și „al șaselea simț”: Un tânăr din trei crede că are puteri paranormale. Ce se ascunde, de fapt, în spatele intuiției lor

Sursă: Realitatea.net

Un nou sondaj arată o schimbare de percepție în rândul tinerilor din generația Z, într-un context marcat de incertitudine și influența tot mai mare a rețelelor sociale.

Aproximativ o treime dintre aceștia spun că au experimentat forme de intuiție pe care le consideră apropiate de ideea de „abilități psihice”. Chiar dacă nu vorbim despre experiențe frecvente, aceste momente sunt suficient de prezente încât să fie remarcate mai des decât în alte generații.

Intuiția, văzută ca o abilitate specială

Pentru cei mai mulți dintre respondenți, aceste trăiri nu au legătură cu ideea clasică de paranormal. Este vorba mai degrabă despre o formă de intuiție mai accentuată, reinterpretată ca o abilitate aparte. Mulți tineri spun că simt când „ceva nu este în regulă”, că își dau seama când cineva minte sau că au un instinct clar în anumite situații. Aceste experiențe pot avea explicații simple, precum experiența personală sau inteligența emoțională, dar în cultura online sunt din ce în ce mai des asociate cu ideea de „al șaselea simț”.

Fenomenul nu apare izolat, ci este legat de modul în care circulă informația în prezent. Rețelele sociale contribuie la popularizarea unor concepte precum tarotul, astrologia sau „manifestarea”, care ajung rapid la un public larg. În același timp, contextul global joacă un rol important. Instabilitatea economică, tensiunile geopolitice și schimbările rapide din societate îi determină pe mulți tineri să caute explicații și forme de control în afara modelelor clasice.

Între convingere și îndoială

Chiar și în rândul celor care cred în aceste abilități, există rezerve. O parte dintre respondenți spun că nu sunt siguri dacă pot face diferența între intuiție reală și anxietate. Acest detaliu arată că fenomenul nu este unul de credință fermă, ci mai degrabă o încercare de a înțelege mai bine propriile reacții.

În ansamblu, datele sugerează că nu este vorba neapărat despre o creștere a credinței în paranormal, ci despre o schimbare de interpretare. Pentru mulți tineri, ceea ce este numit „abilitate psihică” este, în esență, instinctul sau intuiția, reinterpretate într-un mod adaptat vremurilor în care trăiesc.