Într-un amplu interviu acordat revistei Live Science, David Gross a fost întrebat cum vede evoluția cercetării în fizica fundamentală, iar răspunsul său a deschis o cu totul altă direcție de discuție.

„În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor… că șansele ca voi să mai trăiți încă 50 de ani sunt foarte mici” (fizicianul are 85 de ani – n.r.). „Din cauza pericolului unui război nuclear, aveți cam 35 de ani.”

Gross a explicat că, după estimările sale, probabilitatea unui război nuclear ar putea fi de aproximativ 2% pe an, în contextul dispariției tratatelor de control al armamentului și al tensiunilor internaționale tot mai accentuate. „Este o estimare brută, dar situația globală s-a deteriorat vizibil în ultimele decenii”, a spus fizicianul, iar apariția inteligenței artificiale a pus omenirea în fața unui scenariu și mai sumbru.

„Există întotdeauna riscul ca o inteligență artificială, peste 100 de ani, să poată lansa arme nucleare, dar șansele ca [umanitatea] să trăiască, cu această estimare, încă 100 de ani sunt foarte mici, iar să trăiască 200 de ani sunt infime”, a comentat David Gross.