Tezaurul dacic a fost transportat cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze, piesele fiind protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț.

După sosirea pe Aeroportul Otopeni, coiful și cele două brățări au fost preluate de forțele speciale ale jandarmeriei și transportate la Muzeul Național de Istorie a României, urmând ca în această seară să fie prezentate presei.

Publicul va putea admira tezaurul dacic într-o expoziție care va fi deschisă miercuri, până pe data de 3 mai, în intervalul miercuri–duminică, de la ora 10.00 la ora 18.00.