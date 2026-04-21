Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Tezaurul, transportat sub pază maximă la Muzeul Național de Istorie

Coiful de la Cotofenesti
Coiful de la Cotofenesti

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate în urmă cu mai bine de un an, de la un muzeu din Olanda, au ajuns marți după-amiază în România. Tezaurul a fost transportat în condiții de maximă securitate atât pe calea aerului, cât și de la Aeroportul Otopeni la Muzeul Național de Istorie, unde va fi expus publicului pentru o scurtă perioadă de timp.

Tezaurul dacic a fost transportat cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze, piesele fiind protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț.

După sosirea pe Aeroportul Otopeni, coiful și cele două brățări au fost preluate de forțele speciale ale jandarmeriei și transportate la Muzeul Național de Istorie a României, urmând ca în această seară să fie prezentate presei.

Publicul va putea admira tezaurul dacic într-o expoziție care va fi deschisă miercuri, până pe data de 3 mai, în intervalul miercuri–duminică, de la ora 10.00 la ora 18.00.

 