UPDATE - Dominic Fritz, președintele USR: „Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie”

„Guvernare orientată către reforme. O guvernare care a început să facă curățenie, să îndrepte lucrurile în direcția corectă? Și, bineînțeles, am reiterat faptul că dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură, alături de AUR, că atunci USR nu va mai putea să stea la dispoziție pentru a negocia refacerea unor altor majorități nesănătoase. Am amintit că împreună USR și PNL au câștigat mai multe voturi la alegeri parlamentare decât PSD, deci visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie. Și tocmai pentru că suntem aliniați în aceste zile, credem că cele două partide dacă rămân aliniați în acest conflict, pot să ajungă la o formulă în care putem să livrăm în continuare reforme pentru România. Este, după cum știți, o situație extrem de vulnerabilă, este absolut necesar să continuăm tot ce ține de PNRR, de SAFE, de alte reforme și asta vom face, iar domnul premier poate spune ce înseamnă asta concret.”, a declarat Dominic Fritz.

Ilie Bolojan a anunțat începerea discuțiilor cu USR, UDMR și grupul minorităților pentru formarea unui guvern minoritar.

Din partea PNL participă, alături de Ilie Bolojan, Dan Motreanu (secretar general al PNL) și Adrian Veștea (prim‑vicepreședinte PNL). Din partea USR sunt prezenți la discuții Dominic Fritz, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Radu Miruță, vicepremier din partea USR și ministru al Apărării, precum și liderii grupurilor parlamentare.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a avansat ideea unui moratoriu adresat tuturor partidelor parlamentare, pentru ca Parlamentul să adopte legile necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR, astfel încât România să nu piardă fondurile. Termenul-limită pentru PNRR este luna august.