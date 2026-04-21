Americanii nu o să ne pună pe noi pe primul loc, noi trebuie să punem România și românii pe primul loc. Congresmenii și toată lumea din America n-au înțeles cum într-o țară civilizată se anulează alegeri. Am fost de câteva ori, nu am fost să mă plimb, am fost să mă lupt pentru adevărul întâmplat în România. Americanii au acum probleme în multe alte țări, au probleme, cel mai bine este ca românii în intern, cu toate țările lumii, să pună problema anulării alegerilor. În intern, noi, aici, să rezolvăm problema democrației care nu mai există în România.