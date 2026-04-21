”În condițiile în care miniștrii vor demisiona și se vacantează posturile, colegii care sunt titulari la celelalte portofolii vor prelua responsabilitatea unor ministere, în așa fel încât fiecare post care se vacantează să fie ocupat temporar de către un ministru care rămâne în exercițiu", a spus Bolojan, întrebat în legătură cu faptul că PNL îl susține în continuare ca premier și ce se întâmplă dacă PSD sau AUR ar depune o moțiune de cenzură.



El a adăugat că, în viitor, PNL își va decide politicile, menționând că, dacă partidul vrea să rămână relevant în sprijinul cetățenilor, trebuie să urmeze "niște direcții".

Grindeanu îi dă un ultimatum lui Bolojan: "Dacă mâine nu ajungem la o soluție vom retrage miniștrii PSD din Guvern"



"Cu toate că de multe ori am făcut reforme cu frâna de mână trasă, acesta este adevărul, totuși există un câștig important - gândiți-vă că am redus deficitul, deci am echilibrat financiar România, dar asta nu-i suficient, pentru că dacă nu avem grijă de ce se întâmplă în perioada următoare și nu ne controlăm cheltuielile, nu le reducem în anumite zone, v-am spus, riscăm ca ceea ce am câștigat să fie anulat de un comportament guvernamental care nu este predictibil și care scapă lucrurile de sub control. PNL nu va susține o astfel de abordare", a arătat Bolojan.



Întrebat ce se va întâmpla după interimatul de 45 de zile al Guvernului, Bolojan a replicat: "În preajma celor 45 de zile o să pot eventual răspunde, nu sunt specializat în speculații nici măcar juridice, nici constituționale".

Ilie Bolojan, după ședința de foc a PNL: „Partidul va face toate demersurile pentru o majoritate parlamentară. Nu vom mai face o coaliție cu PSD”