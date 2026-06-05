Copii morți din cauza provocărilor virale de pe TikTok. Tot mai multe țări interzic accesul minorilor pe rețelele sociale

Sursă: Realitatea PLUS

Tot mai multe țări au început să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Asta din cauza provocărilor online în urma cărora mulți minori au ajuns la spital sau chiar au murit, dar și din cauza cyberbullyingului. Cel mai nou studiu realizat de organizația Salvați Copiii arată că, în țara noastră, aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără restricții. Un material Realitatea PLUS arată pericolele uriașe la care sunt expuși minorii pe astfel de platforme.

„Tehnologia se dezvolta foarte foarte repede, iar noi suntem in urma cu cee ace inseamna reglementare. Presiunea este enorma la o varsta la care, din punct de vedere emotional, suntem foarte fragili”, spune Irina Petrea, psiholog.

Provocările virale care s-au transformat în tragedii

Câteva secunde. Atât poate dura până când o provocare văzută pe internet se poate transforma într-o adevărată tragedie. În ultimii ani, zeci de copii din întreaga lume au ajuns la spital după ce au încercat să reproducă trenduri virale de pe rețelele sociale. Unii și-au pierdut chiar și viața.

Două fete au murit după ce au participat la un trend pe TikTok, iar acum familiile au dat platforma în judecată. Fetele, din Wisconsin și Texas au făcut ceea ce se numește „Provocarea Blackout”, prin care utilizatorii se sufocă până leșină. Fetița de 9 ani din Wisconsin a fost găsită atârnând de o lesă, iar fetița de 8 ani din Texas avea o frânghie la gât.

Alte provocări au presupus ingerarea unor cantități periculoase de medicamente sau realizarea unor cascadorii riscante pentru a obține cât mai multe aprecieri și distribuiri. Specialiștii spun că algoritmii platformelor promovează adesea conținutul șocant și spectaculos, iar adolescenții sunt mult mai predispuși să își asume riscuri pentru validare socială.

„A fost provocarea cu celebrul medicament pe care il iei la orice raceala, care e atat de toxic pentru ficat. Si toate astea pentru ce? Pentru o victorie iluzorie care nu are nicio noimă”, mai spune Irina Petrea.

Trendul cu trenuri în mișcare

O altă provocare preluată din Statele Unite care a avut succes și la noi a fost Subway Surfing Challenge. Ea presupunea ca cel care o face să se filmeze în timp ce merge pe deasupra unui tren în mișcare, fie el de suprafață sau subteran. Scopul era, de fapt, o imitație în viața reală a unui joc popular în care personajele aleargă deasupra trenurilor care se mișcă rapid pentru a colecta monede și alte surprize. La fel a făcut și tânărul din imagini, pe magistrala M1 din capitală.

Superman Challenge și zecile de copii ajunși la spital

40 de copii au ajuns la spital în mai puțin de o săptămână după ce trendul Superman Challenge a ajuns și în România. Adolescenţii s-au ales cu fracturi după ce s-au aruncat cu viteză pe braţele colegilor, care de multe ori îi scapă chiar și intenţionat – totul pentru a deveni virali pe rețelele de socializare.

Deodorantul și „Moneda Rusească”, printre provocările care au prins la elevi

Alt trend care a prins la cei mici a fost provocarea cu deodorant. Utilizatorii pulverizau spray-ul direct pe piele sau îl inhalau pentru a simți senzații similare cu cele induse de droguri.

Dar și „Moneda Rusească” se numără printre jocurile virale. Mai mulți elevi s-au filmat în timpul pauzei în timp ce încearcă să rotească o monedă pe masă, iar cel care nu reușește, este lovit, drept pedeapsă. Apoi postează filmulețele pe rețelele de socializare pentru a se lăuda cu rănile.

„Puștii care sunt cei mai activi în aceste rețele de socializare de fapt au cele mai puține preocupari în viața reală. Pentru acesti mari postaci, viata lor academică e în mod cert pe locul 3-4”, mai spune pshilogul.

Cyberbullyingul, un pericol tot mai prezent

Pericolele nu se opresc însă la provocările virale. Tot mai mulți copii sunt victime ale cyberbullyingului – insulte, amenințări sau umiliri care au loc în mediul online. 1 din 2 copii ajunge victimă a bullyingului online, arată datele îngrijorătoare ale organizației Salvați Copiii. Doar 5% au cerut ajutorul unui adult, relevă sondajul.



Mai mult, potrivit cercetării, aproape 80% dintre minori navighează pe internet fără restricții, iar peste o treime dintre cei cu vârste între 12 și 14 ani au profiluri publice pe rețelele de socializare, „expuse oricui”. Această expunere facilitează contactul cu persoane necunoscute: aproape jumătate dintre tineri au fost abordați de străini online, iar 30% dintre ei au trecut prin situații deranjante sau inconfortabile.

Cazuri alarmante semnalate de specialiști

”Una dintre clientele mele foarte tinere a fost provocată de cineva, de o persoană masculină pe care nu o cunostea, a fost provocată să se taie pe braț cu un cuțit”, povestește Irina Petrea.

Măsurile luate în Malaezia

Din aceste motive, Malaezia a interzis minorilor de până în 16 ani să își deschidă conturi pe platformele sociale și să le folosească. Concret, încă de la începutul săptămânii, rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram, TikTok și YouTube, au fost obligate să verifice vârstele utilizatorilor și să le restricționeze pe cele deschide de copii. Companiile care nu respectă regulile riscă să fie amendate cu până la 2,5 milioane de dolari. Malaezia se alătură astfel unui număr tot mai mare de state care introduc sau au aplică deja măsuri de reglementare a accesului la platformele online.



ONU avertizează, însă, că interzicerea rețelelor sociale pentru copii nu este suficientă și cere platformelor digitale să modifice modelele de afaceri construite pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

