Fosta solistă a trupei A.S.I.A., Alina Crișan, condamnată la închisoare cu suspendare

O fostă solistă a trupei A.S.I.A. a fost condamnată la închisoare. Alina Crișan a fost prinsă în timp ce conducea sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Incidentul a avut loc pe parcursul anului 2023. Însă artista a primit o condamnare de 8 luni de închisoare cu suspendare, la începutul acestui an. Executarea este suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani, perioadă în care Alina Crișan trebuie să respecte obligațiile impuse de judecători.

Cântăreața trebuie să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității, să participe la programe de reintegrare socială și să anunțe posibile schimburi de domiciliu sau de job.

Alina Crișan s-a lansat în muzică prin trupa A.S.I.A., în urma unui concurs TV din anii 2000. Ulterior, ea a colaborat cu formația Direcția 5, iar acum are o carieră solo. Vedeta a fost dintotdeauna o prezență discretă, iar aparițiile sale publice au fost destul de rare.