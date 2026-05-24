Fetiţă de 10 ani, rănită grav după ce a fost acroșată de o trotinetă, în județul Sibiu. Prezintă multiple traumatisme la cap și contuzii
pe o stradă din Şelimbăr, judeţul Sibiu. Copila a suferit un traumatism cranian şi mai multe contuzii, însă era conştientă în momentul în care echipajele medicale au preluat-o şi au transportat-o la Centrul de Primiri Urgenţe Luther.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu a transmis că un echipaj SMURD a intervenit de urgenţă, duminică după-amiază, pe strada Doamna Stanca, din Şelimbăr, pentru a acorda îngrijiri medicale unei minore în vârstă de 10 ani, care a fost acroşată de o persoană ce se deplasa cu trotineta.
Potrivit reprezentanților instituției, minora a suferit un traumatism cranian şi multiple contuzii.
"La acest moment, ea este transportată la CPU Luther în stare de conştienţă", au mai spus cei de la ISU Sibiu.
