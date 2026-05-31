Irina Loghin, audiată de DIICOT într-un dosar de fraudă online

Sursă: Realitatea PLUS

Irina Loghin este în centrul unui scandal de proporții, după ce numele și imaginea artistei au fost folosite ilegal în mai multe reclame false la medicamente apărute pe internet. Totul a fost pus la cale cu ajutorul inteligenței artificiale, iar oamenii erau convinși să cumpere produsele care erau promovate ca fiind miraculoase prin intermediul unor adrese de internet. Artista a fost audiată de DIICOT.

Potrivit informațiilor din anchetă, persoane necunoscute ar fi creat videoclipuri și fotografii false, cu ajutorul inteligenței artificiale, în care artista Irina Loghin apărea bolnavă sau chiar imobilizată la pat, iar apoi recomanda așa-zise medicamente miraculoase.



Aceste medicamente nu aveau autorizație de vânzare în România și erau promovate ca tratamente pentru boli grave precum diabetul, probleme cardiace sau alte afecțiuni serioase. Oamenii erau direcționați către linkuri de cumpărare și convinși că medicamentele sunt reale și recomandate de artistă.

Situația a devenit gravă în momentul în care mai mulți oameni au început să cumpere aceste produse și, ulterior, s-au plâns că nu au avut efect sau chiar s-au simțit rău după ce le-au consumat mai multe zile.



Irina Loghin a ajuns să ceară ajutorul autorităților și a fost audiată în cadrul unei anchete DIICOT. Dosarul vizează o rețea infracțională care ar folosi imagini generate cu Inteligența Artificială și reclame false pentru a înșela oamenii și a obține bani ilegal.



Artista susține că această situație durează de ani de zile și că a fost contactată de oameni păgubiți care i-au cerut explicații pentru recomandările false.