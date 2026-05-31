Peste 10 kg de cannabis și cocaină, confiscate la Constanța. Un bărbat arestat de DIICOT

Sursă: Realitatea.Net

Captură importantă de droguri la Constanța! Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins cu peste 10 kilograme de cannabis și un kilogram de cocaină aduse din Spania.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 37 de ani, cercetat pentru trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc.

"Din probele administrate a reieşit faptul că, în luna mai 2026, bărbatul ar fi procurat, din Spania, şi introdus în ţară, prin intermediul unei societăţi de curierat internaţional, mai multe colete conţinând peste 10,1 kilograme de canabis şi un kilogram de cocaină", a anunţat, duminică, Poliţia Română.

El a fost prins în flagrant delict, vineri, în timp ce ar fi transportat cu autoturismul său pachetele în care se aflau drogurile de risc şi mare risc, destinate comercializării, ridicate anterior de la punctul de lucru al societăţii de curierat.

Valoarea totală, pe piaţa neagră, a substanţelor interzise indisponibilizate este de aproximativ 220.000 de euro.

Ulterior, a fost făcută o percheziţie la locuinţa bărbatului, în localitatea Berceni, judeţul Ilfov, fiind descoperite şi ridicate sume de bani în lei, euro şi lire sterline, un grinder, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, precum şi alte mijloace de probă.

Ca urmare, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus reţinerea acestuia, iar sâmbătă judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.