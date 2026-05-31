Protest de amploare în Sănătate: cadrele medicale ies miercuri în stradă

A început numărătoarea inversă până la cel mai mare protest al angajaților din sănătate din acest an! Miercuri zeci de mii de cadre medicale ies în stradă și își vor striga nemulțumirile atât în fața Guvernului, cât și în fața Parlamentului din cauza legii salarizării.

Miercuri, de la ora 10.00, angajații din Sănătate de peste toate din țară vor ieși să protesteze. Prima dată, în Piața Victoriei, își vor striga nemulțumirile față de Legea salarizării, care vine cu tăieri pentru angajații din domenii cheie și cu majorări pentru demnitari. După ce își vor striga nemulțumirile în Piața Victoriei, aceștia vor pleca în marș către Parlament.

Protestul va ține până la ora 14.00. Sindicaliștii spuneau că se vor strânge până la 20.000 de oameni. Cei mai afectați de această legea salarizării sunt cei din spitale mici, iar un asistent ar putea pierde în noua lege până la 1200 de lei brut.