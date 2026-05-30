Nava unde au murit trei pasageri din cauza hantavirusului a primit autorizație să reia cursele

Nava de croazieră MV Hondius, unde a izbucnit un focar de hantavirus care a provocat moartea a trei pasageri, a primit autorizația de a reveni pe mare după o operațiune amplă de curățare și dezinfecție.

Agenția municipală de sănătate din Rotterdam a anunțat sâmbătă că, din punct de vedere al sănătății publice, nu mai există obstacole pentru reluarea activității navei. Decizia a fost luată după o inspecție finală efectuată vineri de experți în prevenirea infecțiilor.

„Au stabilit că Hondius a fost curățat eficient și că dezinfecția a fost efectuată în conformitate cu directivele stabilite”, a transmis agenția de sănătate.

Nava își reia cursele din 13 iunie

Compania Oceanwide Expeditions, proprietara navei, a anunțat că MV Hondius va pleca în curând din Rotterdam și își va relua programul de croaziere începând cu 13 iunie, după finalizarea tuturor verificărilor. Nava naviga din Ushuaia, Argentina, către arhipelagul Capului Verde în momentul în care călătoria a fost întreruptă din cauza focarului de hantavirus, un virus rar pentru care nu există vaccin sau tratament specific, conform Le Figaro.

Trei pasageri au murit

După apariția cazurilor de îmbolnăvire, pasagerii au fost evacuați în Tenerife, în Insulele Canare, iar ulterior au fost repatriați în țările lor. Nava, care are pavilion olandez, a ajuns pe 18 mai în portul Rotterdam, unde membrii echipajului au fost plasați în carantină. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății a identificat 13 cazuri confirmate sau probabile legate de acest focar, inclusiv cele trei decese.