Românii așteaptă 3 ani pentru medicamente inovatoare. Guvernul a luat de la cetățeni, dar nu oferă acces la sănătate

Sursă: Realitatea PLUS

Vin date alarmante! După ce a tăiat de la mai multe categorii și a extins contribuția la sănătate, Guvernul nu a reușit să le ofere românilor acces la medicamente. Românii așteaptă, în medie, trei ani pentru acces la tratamente inovatoare. Datele celui mai recent raport arată că doar 17% dintre medicamentele aprobate la nivel european în ultimii cinci ani sunt compensate pentru pacienții din România. În Bulgaria, spre exemplu, aproape 50% din aceste tratamente sunt compensate.

Situația este critică în acest moment, pentru că raportul arată foarte clar faptul că românii așteaptă aproximativ 3 ani de zile până reușesc să aibă acces la medicamentele inovatoare care le pot salva viața.

Raportul Asociațiilor Internaționale arată faptul că românii așteaptă în medie 1.100 de zile până ce tratamentele inovatoare aprobate la nivel european ajung și pe piața din România și ajung să fie compensate.

Raportul arată că doar 17% din medicamentele aprobate la nivel european între 2021 și 2024 sunt în țara noastră, în timp ce, dacă ne raportăm, spre exemplu, la Bulgaria sau la Polonia, aproximativ 46% dintre aceste tratamente aprobate sunt pe piața de acolo și sunt compensate, iar în Cehia procentul ajunge la 50%.

Asociațiile de pacienți spun că foarte mulți dintre bolnavi sunt nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele, iar sumele pe care le dau pe pastile sunt destul de mari. Mulți dintre ei dau chiar jumătate din venituri pe medicamente.