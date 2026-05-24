Cel mai mare pelerinaj catolic din UE are loc în România. Președintele Ungariei participă la Șumuleu Ciuc

Sursă: Realitatea PLUS

Cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est are loc la Șumuleu-Ciuc. Peste 300 de mii de credincioși participă în aceste zile la slujba de Rusalii. Președintele Ungariei se află la pelerinajul de la Miercurea Ciuc. Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cozi uriașe de oameni și de mașini care se îndreaptă spre marea procesiune închinată Fecioarei Maria.

Oamenii au venit în număr mare la fel ca în anii trecuți. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată coloane de credincioși care merg spre biserică. Printre ei și președintele Ungariei, Tamas Sulyok.

Autoritățile s-au mobilizat și au mărit efectivele pentru a se asigura că totul se desfășoară fără evenimente neplăcute. 19 persoane dintre care 4 minori au avut nevoie de îngrijiri medicale spun autoritățile. Un om și-a rupt piciorul și a fost transportat de urgență la spital.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile agenților aflați în teren. Pelerinii sunt sfătuiți și ei să respecte indicațiile forțelor de ordine, să fie atenți în zonele aglomerate, să urmărească prognozele meteo și să aibă îmbrăcăminte adecvată condițiilor vremii.