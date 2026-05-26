Cum a fost tratat un bărbat care avea dureri de genunchi de ani de zile

De multe ori, o durere de genunchi ignorată ani la rând ajunge să afecteze fiecare activitate de zi cu zi. Mersul pe distanțe scurte devine dificil, statul în picioare provoacă disconfort, iar mișcările simple sunt limitate de durere. În cazul gonartrozei, degradarea articulației se produce progresiv, în timp, însă consecințele asupra calității vieții sunt majore, mai ales când tratamentele conservatoare nu mai dau rezultate.

Aceasta a fost și experiența lui Liviu, un bărbat în vârstă de 52 de ani, care s-a confruntat ani întregi cu gonartroză la ambele picioare. Primele simptome au apărut însă de la vârsta de 35 de ani, sub forma unei dureri de genunchi suportabile la început, dar care s-a accentuat treptat. În timp, mersul a devenit tot mai dificil, iar activitățile obișnuite au început să-i fie limitate de durerile persistente. Cu cinci ani înainte de a ajunge la SANADOR, bărbatul efectuase o artroscopie la genunchiul drept, însă intervenția nu îi ameliorase simptomele.

După numeroase încercări de tratament fără rezultate, Liviu a decis să se programeze la SANADOR, la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie și șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Spitalul Clinic SANADOR. În urma consultației și a investigațiilor imagistice avansate efectuate cu echipamente moderne, medicul a identificat cauza exactă a problemelor articulare. Bărbatul suferise în trecut de rupturi de menisc netratate la timp, care au dus progresiv la distrugerea cartilajului articular.

În acel moment, articulațiile erau sever afectate, iar infiltrațiile sau alte proceduri conservatoare nu îl mai puteau ajuta. Singura soluție eficientă era intervenția chirurgicală de protezare. Liviu aflase astfel că avea nevoie de o proteză de genunchi pentru ambele articulații afectate de gonartroza avansată.

La Spitalul Clinic SANADOR, Dr. Liviu Ojoga a realizat cu succes două intervenții de artroplastie de genunchi, la o distanță de șase luni. Operațiile au decurs fără complicații, iar recuperarea pacientului a fost una rapidă. Durerea severă, care îi limita mișcările și viața de zi cu zi, a dispărut imediat după intervenție, iar mobilitatea a început să revină treptat. Dacă înainte, bărbatul nu putea să meargă mai mult de câțiva zeci de metri fără să fie nevoit să se oprească, după operații și recuperare medicală a reușit să-și recapete libertatea de mișcare și confortul în activitățile zilnice.

În prezent, Liviu se simte bine, urmează periodic proceduri de kinetoterapie și merge regulat la controale de specialitate la SANADOR. Rezultatele obținute confirmă importanța unui diagnostic corect și a tratamentului potrivit atunci când gonartroza ajunge într-un stadiu avansat.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de ortopedie, investigații imagistice performante, precum RMN 3 Tesla și CT 128 Slice, dar și la tratamente moderne pentru afecțiunile articulare. Atunci când există indicație pentru protezare, intervențiile se desfășoară la Spitalul Clinic SANADOR în condiții de maximă siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat. Modern, intervențiile de protezare a genunchiului sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR prin chirurgie robotică, cu ajutorul sistemului avansat CORI. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă. Pentru o recuprare completă, pacienții pot opta în continuare pentru serviciile SANADOR, având acces la programe personalizate de recuperare medicală, realizate de medici cu experiență.