Peste 3.000 de militari NATO se antrenează în România în cadrul exercițiului Trojan Footprint 2026

Peste 3.000 de militari ai Forțelor pentru Operații Speciale din 23 de state aliate și partenere NATO participă, în aceste zile, la exercițiul Trojan Footprint 2026 (TFP26), cel mai amplu antrenament NATO dedicat structurilor FOS, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României va organiza joi, 21 mai, de la ora 19.00, o secvență de instruire în mediul urban în raionul Comănești, județul Bacău.

La activitate vor participa operatori FOS din România și Italia, în cadrul unei structuri mixte.

Antrenamente aeriene și terestre pentru infiltrare la obiectiv

Potrivit MApN, exercițiul urmărește: perfecționarea tehnicilor de infiltrare la obiectiv, pe cale aeriană și terestră, testarea procedurilor de acțiune în medii ostile și complexe și consolidarea interoperabilității structurilor participante.

Exercițiul face parte din efortul NATO de creștere a capacității de reacție și coordonare a forțelor speciale în scenarii de criză.

MApN precizează că vremea din momentul desfășurării activității poate influența executarea secvențelor aeriene, care urmează să fie realizate cu aeronave ale Statului Major al Forțelor Aeriene.