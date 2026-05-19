Codul Rutier 2026. Ce se întâmplă cu permisul de conducere dacă îți schimbi cartea de identitate

Sursă: Realitatea.Net

O simplă modificare a datelor de identitate le poate goli buzunarele șoferilor români în 2026. Mulți conducători auto ignoră obligația legală de a-și pune în acord documentele după ce obțin o nouă carte de identitate, riscând penalizări usturătoare. Schimbarea domiciliului sau a numelui atrage automat sancțiuni majore dacă nu este raportată la timp Direcției Regim Permise.

Multe mituri din traficul auto din România sunt legate de momentul în care un conducător auto își schimbă actul de identitate și de obligațiile legale care decurg din acest proces. Adesea, șoferii confundă regulile privind permisul de conducere cu cele aplicabile certificatului de înmatriculare, expunându-se unor sancțiuni financiare semnificative din cauza lipsei de informare corectă în raport cu normele rutiere din acest an.

Când rămâne permisul auto valabil fără nicio obligație de schimbare

Contrar temerilor din spațiul public, simpla emitere a unei noi cărți de identitate nu anulează automat valabilitatea permisului de conducere. Dacă buletinul a fost înlocuit pentru că cel vechi a expirat, a fost pierdut, furat sau s-a deteriorat, șoferul poate conduce în continuare fără nicio problemă, documentul rămânând valabil până la data înscrisă pe el.

Aceeași regulă de relaxare administrativă este valabilă și în cazul schimbării domiciliului. Ministerul Afacerilor Interne a clarificat faptul că modificarea adresei de reședință nu atrage după sine obligația de a preschimba permisul de conducere. Atât timp cât numele titularului rămâne neschimbat, nu este nevoie de vizite la clinici pentru fișa medicală și nici de achitarea taxelor pentru un nou document.

Situațiile obligatorii de preschimbare a carnetului de conducere

Problemele legale și necesitatea de a trece pe la ghișee apar în momentul în care se modifică datele de stare civilă ale posesorului. Cea mai întâlnită situație este schimbarea numelui de familie în urma unei căsătorii, a unui divorț sau a unei alte proceduri administrative de schimbare de nume. În aceste circumstanțe, datele de pe permis nu mai coincid cu cele din noua carte de identitate, iar actul trebuie înlocuit de urgență.

Pentru actualizarea documentului, conducătorul auto are la dispoziție două opțiuni distincte. Poate solicita un duplicat, caz în care noul card va prelua exact data de expirare a permisului inițial, fără a prelungi valabilitatea acestuia. Dacă se dorește însă un permis nou, cu o valabilitate completă de 10 ani pentru categoriile A și B, șoferul este obligat să obțină o nouă fișă medicală care să ateste că este apt din punct de vedere fizic și psihologic pentru a urca la volan.

Capcana certificatului de înmatriculare și amenzile din acest an

Marea greșeală pe care o fac conducătorii auto nu este legată de permis, ci de talonul mașinii. În timp ce permisul de conducere ignoră schimbarea de domiciliu, certificatul de înmatriculare impune reguli extrem de stricte. Datele înscrise în talon trebuie să fie mereu identice cu cele din buletinul proprietarului autoturismului.

Atunci când o persoană își schimbă adresa de domiciliu sau numele, legislația rutieră stabilește un termen imperativ de maximum 30 de zile pentru actualizarea certificatului de înmatriculare. Depășirea acestui interval reprezintă o contravenție gravă, sancționată aspru de polițiștii rutieri în cadrul controalelor în trafic.

Nerespectarea obligației de a actualiza talonul auto atrage o sancțiune cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă. Având în vedere valoarea actuală a punctului de amendă de 202,5 lei, șoferii neglijenți riscă amenzi substanțiale, care variază între 1.215 și 1.620 de lei. Pe lângă paguba financiară, neconcordanța dintre documente în timpul unei verificări de rutină poate genera suspiciuni suplimentare și verificări extinse din partea agenților de poliție.