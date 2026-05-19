Facturile în valută ar putea fi calculate doar la cursul BNR. Proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat un proiect legislativ care prevede ca toate facturile pentru bunuri și servicii exprimate în euro sau în alte valute să fie calculate folosind cursul oficial al Banca Națională a României din ziua precedentă emiterii facturii.

Proiectul a fost adoptat cu 73 de voturi „pentru”, 39 „împotrivă” și o abținere.

Noua regulă s-ar aplica pentru toate contractele în valută

Inițiativa vizează toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, de la servicii de telefonie și internet până la achiziții de mașini, locuințe sau pachete turistice externe.

Scopul proiectului este eliminarea costurilor suplimentare generate de folosirea unor cursuri valutare diferite de cel oficial.

„Fără cursuri valutare inventate și fără facturi umflate pentru români! După ce am depus proiectul de lege care îi viza doar pe furnizorii de rețele și servicii de telecomunicații, am primit mii de mesaje de la cetățeni care reclamau și alte situații în care sunt nevoiți să plătească la un curs propriu al vânzătorului. Așa se face că, în final, oamenii ajung să plătească mult peste cât estimau inițial. Am revenit, așadar, cu acest nou proiect, care vizează toate firmele, nu doar pe cele de telefonie, și mă bucur că senatorii au dat un vot favorabil pentru a stopa această practică”, a declarat deputatul Cezar Drăgoescu.

Proiectul modifică Ordonanța privind protecția consumatorilor și introduce obligația ca toate contractele pentru bunuri și servicii cu prețuri exprimate în valută să fie facturate în lei, folosind cursul BNR. De asemenea, operatorilor economici le va fi interzis să adauge marje, comisioane sau alte costuri suplimentare peste cursul oficial de schimb.

Contractele aflate deja în derulare vor trebui modificate

Potrivit proiectului, firmele vor avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica contractele deja existente. Adaptarea documentelor se va face prin acte adiționale și fără costuri suplimentare pentru consumatori.