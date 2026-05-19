Acuzații grave la Guvern: Premierul demis Bolojan, suspectat de legături cu o companie militară germană

Sursă: Realitatea.Net

Achizițiile militare din România sunt în centrul unui conflict deschis între partidele aflate la putere. PSD îl acuză direct pe Ilie Bolojan că ar fi orchestrat o rețea de influență pentru a favoriza o companie germană de armament în detrimentul intereselor strategice naționale. Miza disputei o reprezintă sumele colosale din programul european SAFE, gestionate printr-un acord confidențial chiar la vârful Executivului.

Suspiciuni de dublă reprezentare în negocierile guvernamentale

Solicitările de transparență formulate de social-democrați vizează direct criteriile care au stat la baza alegerii casei de avocatură angajate să ofere consultanță juridică Executivului. PSD susține că această colaborare ascunde un conflict de interese de proporții, în condițiile în care avocații selectați de Guvern ar fi reprezentat anterior interesele financiare ale partenerului german de negociere. Situația ridică suspiciuni majore legate de imparțialitatea discuțiilor și de modul în care au fost protejate interesele economice ale României.

PSD cere explicații: „Ale cui interese au fost apărate?”

În comunicatul oficial emis marți, 19 mai 2026, reprezentanții PSD îi cer fostului prim-ministru să clarifice public această situație. Ei pun la îndoială corectitudinea procedurii prin care Cancelaria Prim-ministrului a atribuit acest contract de consultanță unei entități juridice care a activat în ambele tabere. Social-democrații consideră inacceptabil ca o firmă care a fost reprezentantul legal al concernului german în diverse litigii să fie aceeași care să asiste statul român într-o negociere directă cu acesta, punând sub semnul întrebării loialitatea echipei de consultanți.

Breșă de securitate la vârful Executivului prin consilieri onorifici

Pe lângă suspiciunile legate de casa de avocatură, ancheta internă a PSD indică și o vulnerabilitate pe zona de securitate națională, provocată de numirea liberalului Cristian Băcanu ca consilier onorific al vicepremierului demis Oana Gheorghiu. Din datele prezentate de social-democrați, fostul parlamentar ar fi încasat venituri direct de la firma de avocatură implicată în tranzacție, creându-se astfel o punte prin care informații guvernamentale clasificate și detalii strategice din timpul negocierilor ar fi putut ajunge la terțe părți interesate.

Solicitare de intervenție urgentă a instituțiilor de control

În acest context tensionat, formațiunea politică solicită activarea de urgență a instituțiilor de control și de anchetă din România pentru a analiza în detaliu întregul istoric al negocierilor din jurul programului european SAFE. PSD subliniază că acest program este vital pentru securitatea națională și pentru modernizarea capacităților de apărare, motiv pentru care nicio suspiciune de fraudă sau de favorizare a unor entități private externe nu trebuie lăsată neclarificată în detrimentul bugetului public și al cetățenilor.