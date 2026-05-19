Vești bune pentru locuitorii din Curtea de Argeș. Apa potabilă nu mai este infestată cu Clostridium

După aproape patru luni de alertă maximă, locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele din jur pot respira ușurați. Cele mai recente analize de laborator realizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) confirmă că rețeaua publică de alimentare cu apă este curată, bacteria periculoasă Clostridium perfringens fiind complet eliminată din sistemul de furnizare.

Multe comunități din România s-au confruntat de-a lungul timpului cu probleme majore legate de calitatea serviciilor publice, însă criza declanșată în județul Argeș evidențiază cât de rapid poate fi compromisă o întreagă infrastructură vitală din cauza unor factori externi. Alimentarea cu apă din municipiul Curtea de Argeș și din localitățile limitrofe a devenit o problemă de siguranță națională, generând luni de zile de incertitudine pentru zeci de mii de consumatori.

Originea blocajului și degradarea calității apei brute

Problemele de amploare au apărut la sfârșitul anului trecut, când o serie de lucrări programate la amenajarea hidroenergetică Vidraru au dat complet peste cap sistemul de filtrare urban. Din cauza acestor intervenții tehnice, nivelul de turbiditate al apei brute din canalul Oești, locul de unde se realizează captarea, a crescut atât de mult încât a depășit capacitatea tehnologică de procesare a Stației de tratare de la Cerbureni. Operatorul local Aquaterm a fost nevoit să declare apa improprie consumului, lăsând fără o sursă sigură de hidratare aproximativ 40.000 de cetățeni din municipiu și din comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești.

Alertă biologică în rețea și măsuri de urgență pentru populație

Pe fondul problemelor de filtrare inițiale, analizele biologice au indicat rapid prezența bacteriei Clostridium perfringens în sistemul public de distribuție. Situația s-a prelungit pe parcursul primelor luni ale acestui an, determinând Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș să instituie starea de alertă pe plan local. Pentru a asigura supraviețuirea comunității, autoritățile locale și echipele de intervenție ale pompierilor au amplasat în puncte cheie 20 de bazine mobile cu apă potabilă, alimentate continuu cu cisterne speciale, recomandând totodată folosirea surselor alternative sigure descoperite la un foraj monahal și la un izvor local.

Finanțarea guvernamentală și modernizarea stației de filtrare

Gravitatea crizei a impus o reacție rapidă din partea Executivului de la București, care a aprobat o serie de măsuri excepționale pentru deblocarea fondurilor necesare reparațiilor. Autoritățile locale au primit permisiunea legală de a finanța modernizarea stației de la Cerbureni înainte de adoptarea oficială a bugetului local, permițând demararea rapidă a lucrărilor la filtrele de nisip și la rețelele hidraulice din galeria edilitară. Deși aceste eforturi masive de reabilitare au reușit să ducă în final la eliminarea bacteriei inițiale, rețeaua a rămas în continuare sub o monitorizare extrem de strictă.

Dispariția unui pericol și apariția noilor indicatori de contaminare

Cele mai recente buletine de analiză publicate de Direcția de Sănătate Publică Argeș demonstrează că lupta pentru decontaminarea totală a rețelei nu s-a încheiat. Deși principala bacterie care a blocat rețeaua timp de luni de zile nu mai este prezentă, ultimele probe prelevate la jumătatea lunii mai au scos la iveală un nou risc biologic. Inspectorii sanitari au identificat prezența enterococilor intestinali atât la ieșirea din stația principală de tratare, cât și în cadrul unei grădinițe din municipiu, semnalând că procesul de igienizare și clătire a conductelor trebuie să continue până când toți parametrii de calitate vor fi perfect siguri pentru sănătatea populației.