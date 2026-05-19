Țara europeană care a implementat oficial săptămâna de lucru de patru zile. Contrar prognozelor, economia crește rapid

În timp ce companii din întreaga lume continuă să ceară angajaților prezență cinci zile pe săptămână și program complet la birou, o țară europeană a făcut exact opusul, iar rezultatele au zguduit complet vechile reguli ale muncii moderne.

Experimentul care părea imposibil a fost aplicat la scară națională, a implicat instituții-cheie ale statului și a produs efecte care au atras atenția guvernelor și sindicatelor de pe mai multe continente.

Nu a fost vorba despre un test limitat la câteva firme private și nici despre o inițiativă temporară. Timp de mai mulți ani, un întreg sistem public și administrativ a funcționat după un model redus de muncă, iar concluziile au schimbat radical modul în care este privită productivitatea.

Islanda a rescris complet regulile programului de lucru

Islanda a devenit prima țară din lume care a introdus la nivel național săptămâna de lucru de patru zile. Decizia nu a fost luată peste noapte, ci a venit după două programe pilot ample desfășurate între 2015 și 2019, coordonate de Consiliul Local din Reykjavík și de autoritățile centrale.

Peste 2.500 de persoane au participat la aceste programe, ceea ce înseamnă aproximativ 1% din populația totală a țării. Testele au fost considerate printre cele mai mari realizate vreodată în acest domeniu.

Spre surprinderea multora, proiectul nu a vizat exclusiv angajați din corporații sau birouri administrative. Au fost implicate grădinițe, școli, spitale, servicii sociale, poliție și numeroase alte instituții publice despre care, până atunci, se considera că nu ar putea funcționa eficient cu program redus.

Schema aplicată a presupus reducerea săptămânii de lucru de la 40 de ore la 35 sau 36 de ore, fără diminuarea salariilor angajaților.

Rezultatele au dat peste cap toate prognozele

Datele analizate de think-tank-ul britanic Autonomy și de organizația islandeză Alda (Asociația pentru Democrație Durabilă) au arătat modificări spectaculoase în ceea ce privește starea angajaților și randamentul la locul de muncă.

Nivelul de stres și simptomele asociate epuizării profesionale au scăzut considerabil. În același timp, oamenii au raportat îmbunătățiri clare ale sănătății fizice și psihice, spunând că au avut mai mult timp pentru familie, odihnă și activități personale.

Cea mai mare surpriză a venit însă chiar din partea angajatorilor și instituțiilor participante. În loc să apară scăderi de performanță, multe structuri au raportat creșteri de eficiență și organizare mai bună.

Angajații, mai odihniți și mai concentrați, au reușit să își îndeplinească sarcinile într-un timp mai scurt. Multe ședințe au fost reduse drastic, activitățile considerate inutile au fost eliminate, iar accentul s-a mutat de pe timpul petrecut la birou pe rezultatele concrete.

Economia a continuat să crească, deși oamenii au muncit mai puțin

Cei care susțineau că reducerea programului de muncă ar afecta economia au fost contraziși direct de cifrele oficiale. În 2025, economia islandeză a înregistrat o creștere de 1,3%, iar estimările pentru 2026 indică un avans de aproximativ 3%.

În același timp, șomajul a rămas la cote foarte reduse.

Performanțele economice ale Islandei au depășit în aceeași perioadă rezultatele unor state europene cu economii puternice și tradiție industrială solidă, printre care Germania, Luxemburg, Elveția, Norvegia, Belgia, Franța, Austria, Italia și Finlanda, unde sistemul clasic de lucru de cinci zile continuă să fie dominant.

Practic, Islanda a reușit să demoleze unul dintre cele mai răspândite argumente din cultura corporatistă modernă: ideea că mai multe ore petrecute la muncă înseamnă automat productivitate mai mare.

Generația Z primește confirmarea pe care o cere de ani întregi

Modelul islandez a fost privit și ca o validare puternică a modului în care Generația Z vede relația dintre muncă și viața personală. Tinerii angajați au criticat constant cultura suprasolicitării și ideea că succesul profesional trebuie construit prin epuizare permanentă.

Pentru această generație, timpul liber, sănătatea mintală și echilibrul personal sunt considerate la fel de importante ca performanța profesională. Deși mulți reprezentanți ai mediului corporatist tradițional au interpretat aceste cerințe drept lipsă de disciplină sau dezinteres pentru muncă, experimentul islandez a demonstrat exact contrariul.

Respectarea timpului personal al angajaților nu a redus eficiența economică. Din contră, a contribuit la formarea unei forțe de muncă mai stabile, mai motivate și mai productive.

Modelul islandez începe să fie copiat în tot mai multe state

Efectele obținute în Islanda nu au rămas fără ecou la nivel internațional. Datele și concluziile rezultate în urma programelor pilot au fost folosite de sindicate și organizații din mai multe state pentru renegocierea programelor de lucru și a contractelor colective.

În ultimii ani, proiecte similare au început să apară în Marea Britanie, Spania, Germania și Noua Zeelandă, fiecare încercând să adapteze modelul la propriul sistem economic și administrativ.

Succesul experimentului islandez a avut la bază reorganizarea profundă a modului de lucru. Instituțiile și companiile au început să se concentreze pe eficiență și prioritizare, nu pe numărul de ore în care angajații rămân fizic la birou.

Iar odată ce aceste rezultate au fost susținute de date concrete și performanțe economice reale, ideea unei săptămâni de lucru mai scurte a devenit din ce în ce mai greu de ignorat de guverne și patronate din întreaga lume.