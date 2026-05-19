Accident grav în județul Timiș: patru persoane rănite, un bărbat în stop cardio-respirator. A intervenit elicopterul SMURD - FOTO
Accident în Timiș
Un accident grav s-a produs pe drumul național DN 58B, între localitățile Gătaia și Birda, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent.
În cele două mașini se aflau patru persoane, trei bărbați și o femeie. În urma impactului, toate cele patru persoane au fost rănite și au suferit multiple traumatisme. Potrivit autorităților, unul dintre bărbați a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.
Elicopterul SMURD, trimis la locul accidentului
La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare.
„La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD tip C cu medic și 6 pompieri. Totodată, în sprijin s-au deplasat două ambulanțe SAJ și elicopterul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.
Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.
Trafic blocat pe DN 58B
În urma accidentului, traficul în zonă a fost blocat. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
