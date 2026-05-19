Ucraineancă urmărită internațional pentru omor și infracțiuni grave, depistată în Vama Siret

O femeie din Ucraina, căutată la nivel internațional pentru infracțiuni extrem de grave, printre care omor și fapte de natură economico-financiară, a fost prinsă de polițiștii de frontieră în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, din județul Suceava.

Mandat european de arestare emis de autoritățile din Cehia

Potrivit informațiilor transmise de autorități, pe numele tinerei în vârstă de 28 de ani fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile din Cehia încă din data de 30 ianuarie 2026.

Femeia s-a prezentat luni, 18 mai, în jurul orei 17:30, la intrarea în România prin Vama Siret, călătorind pe jos. În timpul verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră, oamenii legii au descoperit că aceasta figura în bazele de date internaționale ca persoană urmărită.

Acuzații grave: omor și infracțiuni financiare

Conform datelor existente în mandatul european de arestare, ucraineanca este cercetată pentru implicare în infracțiuni economice și financiare, dar și pentru fapte violente extrem de grave, inclusiv omor și vătămare corporală gravă.

Descoperirea a fost făcută în urma controlului de rutină realizat de polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Siret, una dintre cele mai importante zone de tranzit de la granița României cu Ucraina.

Predată polițiștilor din cadrul IPJ Suceava

După confirmarea mandatului internațional, femeia a fost reținută și predată unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Autoritățile române urmează să aplice procedurile legale necesare în astfel de situații, în vederea colaborării cu autoritățile judiciare din Cehia și a punerii în executare a mandatului european de arestare.

Cazul este investigat în continuare, iar femeia urmează să fie prezentată instituțiilor competente pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege.