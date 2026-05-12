„Dă-i în cap!” Momentul șocant în care un bărbat atacă un urs cu o lopată, încurajat de martori VIDEO

Jandarmeria Vâlcea lansează un avertisment urgent către cetățeni după un incident periculos petrecut în Călimănești. Autoritățile fac apel la populație să nu mai încerce alungarea pe cont propriu a urșilor, după ce proprietarii unei gospodării s-au expus unui risc uriaș încercând să îndepărteze singuri un exemplar care se apropiase de locuința lor.

O intervenție ce se putea transforma într-o tragedie a fost filmată recent în județul Vâlcea. Deși au alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, mai mulți cetățeni din Călimănești nu au mai așteptat sosirea echipajelor specializate și au decis să „își facă singuri dreptate”. Un bărbat a fost surprins în timp ce fugărea un urs, încercând să îl lovească cu o lopată, în timp ce ceilalți prezenți filmau întreaga scenă.

„Curajul nu înseamnă să te apropii de urs”: Avertismentul dur al Jandarmeriei

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vâlcea trag un semnal de alarmă după vizionarea imaginilor șocante. Chiar dacă în filmare se observă cum animalul sălbatic încerca să se retragă, gestul bărbatului de a se apropia la doar câțiva metri ar fi putut declanșa un atac fulgerător.

„Într-o fracțiune de secundă, comportamentul unui urs se poate schimba radical dacă se simte încolțit. În acest caz, urmărirea animalului cu o lopată a fost o decizie extrem de periculoasă”, explică George Tacăle, purtătorul de cuvânt al IJJ Vâlcea.

Autoritățile subliniază că, în situații de criză, adevăratul curaj constă în adoptarea măsurilor de siguranță, nu în confruntarea directă cu un prădător de sute de kilograme.

Recomandări vitale: Ce trebuie să faci dacă un urs îți intră în curte

Deși incidentul de la Călimănești s-a încheiat fără victime, jandarmii reiterează setul de reguli obligatorii pentru evitarea unei catastrofe:

Păstrați distanța: Nu încercați sub nicio formă să vă apropiați pentru a fotografia sau filma animalul.

Fără agresiune: Lovirea animalului sau aruncarea cu obiecte poate provoca un comportament defensiv violent.

Adăpostirea imediată: Intrați în casă sau într-o zonă securizată și așteptați echipele de intervenție.

Apel la 112: Anunțați prezența animalului și lăsați profesioniștii să gestioneze alungarea acestuia.

Vâlcea, sub asediul urșilor: Atac sângeros în comuna Boișoara

Contextul în județ este unul tensionat, numărul apelurilor care semnalează prezența urșilor în zonele locuite fiind în creștere. Un eveniment mult mai grav a avut loc recent în localitatea Boișoara, unde un urs a ucis un vițel chiar pe o pășune.

În acel caz, un localnic a scăpat ca prin minune de furia animalului doar datorită intervenției prompte a câinilor care îl însoțeau. Aceste incidente repetate demonstrează că urșii nu se mai tem de prezența umană, ceea ce face ca orice interacțiune directă, precum cea cu lopata de la Călimănești, să fie o potențială condamnare la moarte.