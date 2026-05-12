Kelemen Hunor, presiuni pe Ilie Bolojan: ”UDMR vrea refacerea coaliției cu premier independent”-VIDEO

Kelemen Hunor, președintele UDMR, cere refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UMDR cu un premier independent care să fie acceptat de toate partidele! Oficialul a declarat marți că șeful Guvernului poate fi și tehnocrat, dar trebuie să gestioneze situația politică și guvernamentală.

„Prima variantă este să refacem coaliția cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea. (...) Am ascultat declarația domnului președinte Dan, care spunea că toate variantele sunt pe masă și dorește o variantă sigură. Asta înseamnă că orice variantă e sigură dacă are majoritatea în spate”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că va susține varianta unui premier care să vina din afara partidelor din coaliție.

”Eu am spus că eu voi susține o astfel de soluție cu miniștrii care, sau mă rog, cu partidele care au fost în coaliția mare, largă, și cu un premier care să vină din afara acestor partide. Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea, deci depinde de persoană”, a mai spus oficialul.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că ”deocamdată, merg pe varianta guvernului care a fost până acum, coaliția majoritară, stabilă, fixă.”