Decizie majoră luată de Comitetul Politic al USR în plină criză guvernamentală. Partidul a trasat linia pentru următoarea etapă

Sursă: realitatea.net

După prăbușirea Guvernului condus de Ilie Bolojan, scena politică intră într-o nouă etapă de reconfigurare accelerată, în care partidele își recalibrează pozițiile și își stabilesc strategiile pentru perioada următoare.

În acest context tensionat, USR a convocat Comitetul Politic, format din 160 de lideri ai formațiunii, care a adoptat în unanimitate o decizie cu impact direct asupra negocierilor pentru viitoarea majoritate parlamentară.

USR își menține linia politică și refuză o colaborare cu PSD

În urma ședinței, Comitetul Politic al USR a reconfirmat direcția politică asumată anterior, stabilind clar că partidul nu va intra într-o majoritate guvernamentală alături de PSD.

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare.”

Decizia vine într-un moment în care discuțiile privind viitoarea formulă de guvernare sunt în plină desfășurare, iar partidele caută soluții pentru depășirea crizei politice generate de căderea Executivului Bolojan.

Propunere de acord politic către PNL

În același timp, USR își îndreaptă atenția către Partidul Național Liberal, căruia îi propune un acord politic pentru coordonarea pașilor următori în plan guvernamental și parlamentar.

„USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori.”

Această mișcare indică o posibilă apropiere între cele două formațiuni, în contextul în care ambele au transmis semnale privind necesitatea continuării unei direcții reformatoare în guvernare.

Dominic Fritz, mandatat pentru discuții cu Ilie Bolojan

Decizia Comitetului Politic include și un mandat clar pentru conducerea USR, în vederea deschiderii dialogului cu liderii PNL.

„Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Astfel, Dominic Fritz devine principalul reprezentant al USR în negocierile informale cu liberalii, într-un moment în care configurația viitorului guvern rămâne deschisă, iar discuțiile politice se intensifică la nivelul tuturor partidelor parlamentare.

Declarații după ședința Comitetului Politic

„Au făcut asta să oprească reformele începute de miniștri USR și Bolojan. O realitate la care multi cetateni se uita cu furie, cu revolta. Noi ca USR constatăm că nu mai există o majoritate pro-europeană. Nu ne a fost usor sa intram in guvern cu psd care a crescut deficitul si inflatia

Luam un angajamentul ferm astăzi că vom continua indiferent de ce se întâmplă. Noi nu vom mai putea face majoritate cu PSD. Azi e ferm acest lucru.

Nu din orgolii ci pentru că nu credem că e posibil sa guvernăm cu partidul extremist cu care am format guvernul. Miniștrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern. E nevoie de o claritate morală în aceasta criză iar USR va livra aceasta claritate și loialitate față de proiectul reformist în România.

Ne coordonăm cu PNL dacă vor. Susținerea noastră nu e pentru o persoană fizică ci pentru reforme. Azi vedem că Bolojan e un aliat în această direcție. Ne bucurăm că există un premier care împărtășește cu noi o viziune corectă pentru România.

V-aș minți dacă v-aș spune că avem o soluție magică. Mergem in consultari inclusiv cu președintele cu o linie clară. Aceasta va fi determinata impreuna cu PNL. PNL și USR împreună au mai multi parlamentari decât PSD. Toate scenariile de astăzi sunt cu o mică probabilitate. Noi vom explora toate opțiunile. Nu permitem ca România să se întoarcă în trecut”, a declarat Dominic Fritz.