Papa Leon al XIV-lea, experiență neobișnuită cu banca: operatoarea i-a închis telefonul în nas
Papa Leon
Papa Leon al XIV-lea a trecut printr-o situație obișnuită pentru mulți clienți ai băncilor, dar inedită pentru un Suveran Pontif. Acesta a sunat la serviciul de relații cu clienții pentru a-și actualiza datele, însă operatoarea i-a închis telefonul în nas, deși Capul Bisericii Catolice s-a identificat.
Potrivit relatării făcute publice de reverendul Tom McCarthy, prieten al papei de peste 40 de ani, incidentul a avut loc la scurt timp după alegerea lui Leon al XIV-lea, în 2025, transmite USA Today..
Papa a sunat la banca sa din Chicago pentru a-și schimba numărul de telefon și adresa. După ce a răspuns la întrebările de securitate, i s-a comunicat că modificările nu pot fi făcute telefonic, ci doar în persoană.
Pontiful a insistat, iar în cele din urmă a întrebat: „Ar conta pentru dumneavoastră dacă v-aș spune că sunt Papa Leon?”
Operatoarea i-a închis telefonul.
Cum s-a rezolvat situația?
Papa Leon a apelat la un coleg preot, părintele Bernie Scianna, care a reușit să contacteze președintele băncii. Acesta a confirmat inițial că politica instituției nu permite modificări la distanță.
Potrivit lui McCarthy, răspunsul pontifului a fost clar: își va muta contul la altă bancă.
În final, instituția a făcut o excepție și i-a actualizat datele. „I-au schimbat numărul de telefon”, a spus McCarthy, adăugând că papa a cerut ca acesta să nu fie divulgat.
