Incendiu de proporții în județul Sibiu. Flăcările au afectat 500 mp de vegetație uscată și litieră de pădure

7 mai 2026, 14:30
Incendiu. FOTO: ISU Sibiu

Un incendiu de vegetație uscată și litieră de pădure a izbucnit joi dimineața în localitatea Sadu. La fața locului au fost mobilizați mai mulți pompierii sibieni, voluntarii SVSU și reprezentanții Ocolului Silvic.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis că incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă în zona împădurită.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere, iar echipele de intervenție au acționat pentru limitarea și lichidarea focului.

„Incendiul care a afectat aproximativ 500 mp de vegetație uscată și litieră de pădure a fost lichidat. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este focul deschis în spații deschise”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor că folosirea focului deschis în apropierea vegetației uscate poate provoca incendii cu efecte grave asupra mediului și a fondului forestier.

