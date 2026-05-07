Mașină cuprinsă de flăcări în rondul Baba Novac din București. Trafic blocat în zonă
Incendiu la Baba Novac
Momente de panică joi după-amiază în București, după ce un autoturism a fost cuprins de flăcări în zona rondului Baba Novac.
Cum s-a produs incidentul?
Incidentul s-a produs în jurul orei 14:00, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri pentru stingerea incendiului. Flăcările puternice și fumul dens au atras imediat atenția șoferilor și a trecătorilor aflați în zonă.
Autoritățile au decis restricționarea traficului în perimetrul afectat pentru a permite intervenția autospecialelor și pentru a evita producerea altor incidente.
Circulația a fost îngreunată pe mai multe artere din apropiere, iar șoferii au fost sfătuiți să evite zona.
Pompierii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, încercând să împiedice extinderea flăcărilor către alte autoturisme sau elemente din apropiere.
