Tragedie la zoo din Suceava: ligru, atracția principală, a murit în incendiul devastator

Un incident dramatic a avut loc la grădina zoologică privată Arca lui Noe, unde un incendiu izbucnit miercuri a dus la moartea unui exemplar rar de ligru, considerat atracția principală a complexului.

Animal rar, pierdut în incendiu

Ligrul, un animal rezultat din încrucișarea dintre leu și tigru, era unul dintre puținele exemplare din România și atrăgea numeroși vizitatori, în special copii.

Potrivit informațiilor disponibile , animalul era bolnav și se afla izolat într-o zonă apropiată de locul unde a izbucnit incendiul, fapt care a făcut imposibilă salvarea acestuia.

Incendiul a izbucnit în zona de depozitare

Flăcările au pornit din mai multe spații de depozitare din incinta grădinii zoologice, iar intervenția pompierilor a fost una dificilă, din cauza riscului de extindere și a materialelor inflamabile.

Deși echipele de intervenție au acționat rapid, incendiul a provocat pagube importante și pierderi greu de recuperat.

Dispariția ligrului reprezintă o lovitură majoră pentru Arca lui Noe, dar și pentru comunitatea locală, unde animalul devenise un simbol.

Vizitatorii îl considerau o atracție unică, iar prezența sa contribuia la popularitatea grădinii zoologice din Zaharești.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele incendiului și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță.