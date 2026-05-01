Intervenție neobișnuită în Botoșani: o căprioară s-a rătăcit într-un cartier plin de oameni

O căprioară care a ajuns într-o zonă locuită a mobilizat rapid forțele de intervenție. Animalul, dezorientat și aflat departe de habitatul său natural, a fost observat într-un cartier al orașului, stârnind îngrijorarea localnicilor.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, primul care a remarcat prezența căprioarei a fost un pompier din cadrul Detașamentului Botoșani, aflat în timpul liber. Conștient de riscurile la care era expus animalul, acesta a apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita sprijin, întrucât zona în care se afla era proprietate privată.

Intervenție rapidă pentru salvarea animalului

În scurt timp, un echipaj de jandarmi a ajuns la fața locului și, împreună cu pompierul, a intervenit pentru a ghida căprioara în afara cartierului. Operațiunea s-a desfășurat cu atenție, astfel încât animalul să nu fie speriat sau rănit.

După ce a fost scoasă din zona locuită, căprioara a fost eliberată în apropierea unei păduri, revenind în mediul său natural în siguranță.

Astfel de cazuri nu sunt rare, mai ales în zonele unde habitatul natural al animalelor sălbatice se intersectează cu spațiile urbane. Autoritățile recomandă ca, în situații similare, oamenii să nu încerce să intervină pe cont propriu, ci să anunțe imediat serviciile de urgență.