Căutările sunt în desfășurare, iar poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru a-l găsi cât mai rapid pe copil.

Cum s-a produs dispariția

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16:00, Poliția Sectorului 3 a fost sesizată de către Petrica Eva Marina cu privire la dispariția copilului în vârstă de 11 ani.

În jurul orei 14:50, copilul se afla împreună cu bunica sa pe strada Foișorului, la numărul 138, de unde ar fi plecat pe direcția strada Brândușelor, din Sectorul 3, București, fără să se mai întoarcă.

De atunci, minorul nu a mai fost găsit, iar familia a alertat imediat autoritățile.

Semnalmentele copilului dispărut

Poliția a transmis public semnalmentele minorului pentru a facilita identificarea acestuia:

- înălțime: 1,40 m

- greutate: 40 kg

- culoare piele: albă

- corpolență: corpolent

- păr: șaten, scurt

- ochi: căprui

- contur față: oval

- semne particulare: nu are

La momentul dispariției, copilul purta un tricou de culoare galbenă și pantaloni de trening crem.

Mesaj Ro-ALERT transmis populației

Pentru a crește șansele de găsire rapidă, autoritățile au activat sistemul RO-ALERT, trimițând un mesaj de avertizare către populația din București.

Sistemul este utilizat în astfel de cazuri pentru a informa rapid cetățenii din zonele vizate și pentru a crește vizibilitatea cazurilor de persoane dispărute, în special atunci când este vorba despre minori.

Oricine poate veni cu informații, poate sesiza Poliția