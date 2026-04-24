„Trebuie să scoatem această activitate din zona vizuală a oamenilor, mai ales a copiilor. Nu este normal ca un cetățean, în drumul său de la locul de muncă spre casă, sau un copil în drumul spre casă de la şcoală, să fie tentat de numeroasele săli de jocuri de noroc întâlnite în oraș. Această dependenţă, la fel ca în cazul alcoolului sau drogurilor, nu distruge doar viaţa celui dependent, ci afectează negativ întreaga familie şi anturajul acestuia”, a declarat primarul Antal Árpád.

Ce activități sunt interzise

Noul regulament vizează toate formele de jocuri de noroc desfășurate în zone rezidențiale sau în apropierea spațiilor sensibile:

- Săli de slot-machine;

- Agenții de pariuri sportive;

- Agenții loto cu jocuri de videoloterie;

- Săli de bingo și cazinouri.

Totodată, publicitatea la jocurile de noroc pe raza orașului va fi interzisă, iar firmele sunt obligate să elimine elementele care contribuie la vizibilitatea exterioară a sălilor de joc.

Taxă de autorizare și tranziție treptată

Firmele care vor continua activitatea în zona permisă vor plăti o taxă de autorizare de 2.000 lei/mp/an, calculată în funcție de suprafața utilizată. În prezent, în Sfântu Gheorghe sunt active peste 150 de autorizații pentru aparate de tip slot-machine, ale căror licențe vor expira treptat până în ianuarie 2027, moment în care interdicția va deveni pe deplin aplicabilă.

Măsura a fost posibilă prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, adoptată în februarie, care permite consiliilor locale să limiteze sau să interzică desfășurarea jocurilor de noroc pe teritoriul lor. Sfântu Gheorghe nu este primul oraș care aplică această prevedere — luna trecută, Primăria Slatina a luat o decizie similară.