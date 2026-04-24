Lucrările vizează Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și Strada Piatra Morii, din nord-vestul Capitalei.

Linia 53 va funcționa pe un traseu scurtat, între terminalul „Mezeș" și Bd. Bucureștii Noi, după cum urmează: „Mezeș" – Șos. Chitilei – Bd. Bucureștii Noi, cu întoarcere în „Depoul Bucureștii Noi" și retur.

Linia 331 va circula, pe sensul către „Cartier Dămăroaia", pe traseul: „Piața Romană" – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Dacia – Calea Dorobanți – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Bd. Regele Mihai I – Bd. Poligrafiei – Str. Jiului – Str. Natației – Str. Piatra Morii, cu întoarcere după scuarul central de la intersecția cu Bd. Gloriei, terminal „Cartier Dămăroaia". Pe sensul opus, traseul rămâne nemodificat.

Informații actualizate despre programele de circulație pot fi consultate pe platforma maps.mo-bi.ro, prin aplicația gratuită InfoTB sau pe site-ul operatorului de transport, stb.ro.